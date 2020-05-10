Байкеры в нацистской форме устроили провокацию у посольства России в Вильнюсе

Вильнюс, 10 мая. Группа байкеров в форме вермахта под звуки нацистского марша проехалась вокруг посольства России в Вильнюсе. Провокация произошла в День Победы.

Байкеры сначала попытались попасть на Антакальнисское кладбище в Старом городе, где захоронены жертвы Второй мировой войны. Сотрудники литовской полиции не пустили их на кладбище, поскольку они были одеты в форме нацистской Германии, и остановили их для разбирательства.

После этого байкеры направились к российскому посольству на улице Латвю, 53. Они проехались вокруг здания под звуки марша Третьего рейха.

Согласно данным портала delfi.lt, несмотря на то, что нацистская символика в Литве запрещена, провокаторы не были задержаны.

Публицист Валерий Иванов, проживающий в литовской столице, сообщил, что один из таких неонацистов пристал к нему. По его словам, радикал угрожал ему из-за того, что у него на пиджаке была прикреплена георгиевская ленточка. Иванов отметил, что до рукоприкладства дело не дошло.

«Он все пытался снять на телефон. Дело было на территории кладбища при подходе к мемориалу, когда я присел на лавочку, чтобы пристегнуть георгиевскую ленточку. По улицам ходить с георгиевской ленточкой теперь нельзя», — сказал Иванов в интервью EADaily.

Ранее профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич заявил, что с 1991 года в странах Прибалтики началась «ползучая реабилитация фашизма». Он также отметил, что линию поведения Прибалтики касательно нацизма стали с 2014 года копировать власти Украины.