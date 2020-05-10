Каннский фестиваль отменили из-за пандемии

Париж, 10 мая. Каннский фестиваль в 2020 году не состоится, сообщает Variety, ссылаясь на представителя оргкомитета. Режим чрезвычайной ситуации во Франции продлен на фоне пандемии коронавируса.

Режим ЧС будет действовать во Франции минимум до 10 июля. Это означает, что проведение кинофестиваля будет весьма затруднительным даже осенью.

«В это время глобального кризиса здравоохранения наши мысли обращаются к жертвам COVID-19. Мы выражаем нашу солидарность с теми, кто борется с этой болезнью», — заявили организаторы фестиваля.

Организаторы подчеркивают, что не намерены переносить мероприятие в онлайн-формат. Отобранные на конкурс работы будут представлены на других фестивалях, в том числе Венецианском. Список фильмов будет опубликован в начале июня.

Напомним, что кинофестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая. В марте организаторы перенесли его на конец июня.

Каннский фестиваль проводится ежегодно в течение последних 74 лет. Он был отменен впервые в истории.

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