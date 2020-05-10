Ани Лорак трогательно поздравила мать, сдавшую ее в детстве в интернат

Киев, 10 мая. Украинская певица Ани Лорак трогательно поздравила с Днем матери маму, которая в детстве сдала ее в интернат из-за финансовых проблем.

Артистка опубликовала в своем профиле в Instagram совместную фотографию с мамой Жанной Васильевной. На кадре женщины обнимают друг друга и улыбаются.

По случаю Дня матери, который отмечается на Украине 10 мая, звезда опубликовала пост с трогательными словами.

«Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши ангелы-хранители! С Днем матери!» — написала 41-летняя звезда.

Часть своего детства популярная поп-исполнительница провела в интернате. Мать отдала дочь туда после развода с мужем. По словам Ани Лорак, зарплаты матери не хватало даже на еду, поэтому она была вынуждена отправить будущую звезду в интернат.

Об этом периоде жизни, как пишет «7дней.ру», у певицы остались неприятные воспоминания, однако артистка уверяет, что обиду и зла на мать не держит. По ее словам, она прекрасно понимала, что ее отдали в интернат из-за сложившихся обстоятельств — «не от сытой жизни мама отдала нас сюда».

Именно из-за тяжелого детства Ани Лорак балует свою дочь Софию, которую она родила в 2011 году. Исполнительница делает все, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Несмотря на то, что супружеской паре не удалось сохранить брак, звезда не запрещает бывшему мужу видеться с дочерью.