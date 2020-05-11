Сирия, 11 мая. В Идлибе группа неизвестных штурмовала штаб-квартиру боевиков «Фейлак аш-Шам». На севере Алеппо взрыв заминированного мотоцикла ранил и убил 18 человек. Сирийская армия освободила поселение на севере Хамы от боевиков «Ва-Харид аль-Муминин». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: освободили поселение Танджар на севере Хамы и ликвидировали около 7 членов исламистских бандформирований в Идлибе.

«Ва-Харид аль-Муминин»: обстреляла позиции сирийской армии из РСЗО и предприняла попытку занять поселения Танджар, после чего отступила к прежним позициям и лишилась семи боевиков в ходе боестолкновения с подразделением САА.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по опорным пунктам сирийской армии на юге Идлиба и подозревается в нападении на штаб-квартиру протурецких сил.

«Сирийская национальная армия» (СНА): перебросила в Турцию отряд новобранцев из Алеппо; отразила нападение курдских бандформирований в Ракке.

ВС Турции: направили конвой военной техники на юг Идлиба.

Международная коалиция: провела воздушную разведку и патрулирование на юге Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): продолжили работы по эксгумации тел и совершили попытку проникнуть в зоны контроля протурецких сил на севере Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Утром пользователь в сети Twitter NagiNajjar, сообщил, что неизвестные беспилотники нанесли ракетный удар по казармам иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции у аэродрома Квайрес. Информации о раненных и пострадавших в настоящее время не поступало, под подозрением ВВС Израиля, однако Тель-Авив никак не прокомментировал нападение.

Вечером около 18 человек пострадали при взрыв заминированного мотоцикла в городе Аль-Баб. Как сообщает источник в сети Twitter @alkhabour, среди пострадавших один ребенок, доставленный в госпиталь в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли сотрудники военной полиции «Сирийской национальной армии». Напомним, что 5 мая при похожих обстоятельствах был ранен один прохожий и погибли два члена СНА. СВУ было установлена прямо в их автомобиле. В организации теракта подозревают «Отряды народной самообороны» (YPG).

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что из города Атариб в Турцию была направлена еще одна партия новобранцев «Дивизии Султан Мурад» и «Лива Султан Мехмед Фатих». После боевики будут переброшены в Ливию для участия в боях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Согласно данным источника, количество переброшенных в Ливию сирийских боевиков достигло 8 250 человек, еще около трех тысяч находятся в учебно-тренировочных лагерях в Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции в зоне оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» в очередной раз прогремел взрыв. Как сообщает агентство Masar Press Net, в городе Хаджин взрыв СВУ, установленного в припаркованном у рынка автомобиле, убил одного мирного жителя и тяжело ранил другого. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы. Силы безопасности SDF «Асайиш» подозревают, что СВУ было установлено террористами запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Идлиб

На юге провинции вооруженные группировки продолжили провоцировать сирийских военнослужащих на ответные боевые действия. Согласно информации агентства Baladi News, «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировала столкновение у поселений Кансафра, Айн-Ларуз и Кафр-Увейд, открыв огонь по укреплениям армии. Позднее под удар попали укрепления сирийских военнослужащих у поселка Аль-Бара и в предместьях деревни Бальюн, где ранения получили несколько местных жителей. Позже портал Baladi News сообщил, что в воздушном пространстве над склонами гор Джебель аз-Завия были замечены беспилотники ВС Турции.

Во второй половине дня портал SOHR сообщил, что к востоку от поселка Банач группа неизвестных лиц попыталась взять штурмом штаб-квартиру подконтрольной Турции группировки «Фейлак аш-Шам». Боевики дали отпор нападавшим, в результате чего завязалась перестрелка. Информации о раненых и убитых не поступало. Источник также сообщил, что сутками ранее в поселке Кефрая на блокпост группировки также было совершено нападение. «Фейлак аш-Шам» подозревает, что за нападениями стоит «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее она неоднократно совершала покушения на полевых командиров и членов других формирований, действующих в Идлибе.

Провинция Ракка

Два сотрудника военной полиции САА были убиты взрывом самодельной бомбы недалеко от поселка Ресафа. Как сообщает источник в сети Twitter @alkhabour, их автомобиль наехал на СВУ, установленную на обочине дороги. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку СВУ, под подозрением боевики ИГ.

К востоку от города Ракка администрация, подконтрольная боевикам «Демократических сил Сирии», распорядилась о продолжении работ по эксгумации тел из братской могилы в районе Аль-Самра. Как передает агентство Euphrates Post, группа медиков продолжила работы на кладбище, где было обнаружено захоронение казненных террористами «Исламского государства» местных жителей. В период с 2014 года до осени 2017-го, Ракка являлась «столицей» самоназванного халифата ИГ. Первые массовые захоронениях в городе были обнаружены сразу после отступления террористов из города.

Вечером на севере провинции вновь активизировались отряды SDF. Как сообщило издание Baladi News, курдские боевики предприняли попытку проникнуть в зону операцию «Источник мира». В ответ на это «Сирийская национальная армия» обстреляла их позиции у поселения Айн-Исса.

Провинция Хама

Утром боевики «Хуррас ад-Дин» убили и ранили ряд сирийских военнослужащих и захватили тяжелое и среднее вооружение у поселения Аль-Манар. Как сообщил портал Masar Press Net, в окрестностях завязался затянувшийся бой. По неподтвержденным сведениям, в ходе столкновения пострадало около четырех дестяков сирийских военнослужащих. Под удар также попали укрепления САА у поселка Кахир и Анкауи. По сообщениям боевиков, в их руки попал танк сирийской армии. Правительственные силы подвергли позиции террористов массированному артиллерийскому удару.

Днем военный корреспондентом Олег Блохин сообщил, что боевики оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» захватили поселок Танджар. По укреплениям сирийской армии было выпущено около одиннадцати ракет и позиции военнослужащих были подвернуты массированному обстрелу из РСЗО. Позднее в регион было переброшены подкрепления САА и артиллерийские подразделения нанесли удар по укрепленным районам вооруженной группировки. Вечером источник в сети Twitter @StasSwanky сообщил, что САА оттеснила «Ва-Харид аль-Муминин» к изначальным позициям, ликвидировав около семи боевиков.

Напомним, что с 6 марта на территории «Большого Идлиба» действует «режим прекращения огня», однако террористы регулярно нарушают введенный режим, обстреливая мирные поселения и совершая нападения на позиции правительственных войск.

Провинция Хасака

Издание Deir Ezzor сообщило, что на юге провинции выросло число разведывательных вылетов самолетов международной коалиции во главе с США. Самолеты ВВС США были замечены в воздушном пространстве над городом Аш-Шаддади. Позже конвой бронированных автомобилей ВС США был замечен у деревни Тель-Тамр.

В рядах «Сирийской национальной армии» сохраняется напряженная обстановка из-за междоусобных конфликтов. Согласно данным портала SOHR, днем произошло столкновения между боевиками «Дивизии Султан Мурад» и «Дивизии аль-Хамза» у деревень Аль-Дадава и Аль-Ариша. Информации о жертвах столкновения пока не поступало, причина конфликта не сообщается. 27 апреля похожее столкновение произошло у города Рас аль-Эйн между боевиками «20-ой дивизии» и «Ахрар аш-Шаркыя». Спор между группировками произошел при разделе незаконно изъятого у местных жителей имущества.

Вечером в поселении Таль-Гарб в районе города Рас эль-Эйн взорвался заминированный автомобиль. Как сообщает портал Masar Press Net, подрыв был осуществлен с помощью самодельной бомбы. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб близлежащему зданию, среди местного населения пострадавших не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.