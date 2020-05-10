حصاد أخبار ليبيا، 10 مايو: قبائل الجبارنة دعمت خطة صالح وحفتر الليبية ، انتصر الجيش الوطني الليبي على مسلحي حكومة الوفاق الوطني في بوسليم

ليبيا ، 10 مايو: أعرب مجلس قبيلة الجبارنة عن دعمه لخطة مجلس النواب والجيش الوطني الليبي لحل الأزمة ، دمر جيش حفتر جميع مواقع مسلحي حكومة الوفاق الوطني في منطقة أبو سليم ، وأشارت المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى وصول مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا ، وأعرب الجيش الوطني الليبي عن استعداده بالانتصارعلى الإرهاب.

وافق مجلس قبائل الجبارنة على خطة صالح وحفتر ليبيا

دعم مجلس قبيلة الجبارنة مجلس النواب والجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب وتنفيذ مبادرة عقيلة صالح والمشير خليفة خليفة حفتر لتحقيق الاستقرار السلمي في ليبيا.

الجيش الوطني الليبي يعلن هزيمة مسلحي حكومة الوفاق الوطني الليبي في منطقة بوسليم

أفادت قناة ليبيا الحدث التلفزيونية أن إرهابيين من حكومة الوفاق الوطني قد هزموا في منطقة أبو سليم بخسائر فادحة - الجيش الوطني الليبي دمر كل تحصينات المسلحين. كما سيطرت قوات حفتر على المجال الجوي فوق طرابلس.

قال المسماري إن الجيش الوطني الليبي سيواصل محاربة الإرهاب حتى يتم تدميره بالكامل

وجة المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي ، أحمد مسماري ، رسالة إلى الإرهابيين والغزاة الأجانب في ليبيا ، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي سيواصل نضاله ضدهم حتى يتم تطهير البلاد بالكامل.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تعلن وصول مجموعة جديدة للمرتزقة السوريين إلى ليبيا

بحسب تقرير المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، شملت مجموعة المتطرفين الذين نقلوا إلى ليبيا مقاتلين من مدينة الأتارب، فضلا عن عدد من المناطق السورية الأخرى.