Башар Асад создает все необходимые условия для граждан Сирии

Башар Асад успешно проводит восстановление освобожденных территорий Сирии. Каким образом Дамаск решает накопившиеся за годы войны проблемы Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Возрождение Сирии

Министерство транспорта Сирии сообщило, что 10-го мая в провинции Алеппо возобновилось движение пассажирских поездов. Возобновление ЖД-сообщений способствует сокращению автомобильных заторов на трассах. Водители отмечают, что время потраченное на поездки сократилось.

Для обеспечения защиты здоровья граждан принимаются максимальные меры по предотвращению заражения коронавирусом. Проводится постоянная дезинфекция пассажирских составов. По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 29.

Также с 31-го мая должны возобновиться пассажирские перевозки по ЖД-сообщению между провинциями Тартус и Латакия. Данное решение было принято министерством транспорта в связи с возобновлением работы высших учебных заведений в Сирии, которое значительно увеличит пассажиропоток. Сирия постепенно снимает ограничения, введенные из-за пандемии.

Башар Асад прилагает немало усилий для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения: находятся средства и пути решения основных инфраструктурных проблем общества, обеспечивается постоянное снабжение стройматериалами на освобожденных территориях, восстановлено большое количество дорог, работают ВУЗы и школы, настроено медицинское обеспечение.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФАН рассказал, что сирийское правительство делает всё возможное для создания условий мирной жизни на тех территориях, которые освобождены от боевиков.

«Речь идет о возобновлении системы образования и здравоохранения, возрождении школ, больниц, транспортной, коммунальной и промышленной инфраструктур в условиях ведения военных действия», - сообщил эксперт.

Цели сирийского правительства

Сирийские власти начали восстановление разрушенной инфраструктуры Большого Идлиба сразу же после освобождения от боевиков в ходе возобновленной в начале года антитеррористической операции. В рамках проводимых работ ремонтировались линии электропередач, водопровод и другие социальные объекты.

«Сирийское правительство делает все возможное, и даже больше, для того, чтобы народ ни в чем не нуждался и мог вернуться к мирной жизни», — заявил политолог.

Огромную дестабилизирующую роль в восстановлении экономики Сирии играет поведение западных стран. США не собираются отменять санкции в отношении Сирийской Арабской Республики: несмотря на мировую проблему с пандемией COVID – 19.



По словам эксперта, западные страны не только оккупировали часть Сирии, но и ввели экономические санкции.