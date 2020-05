Посольство РФ призвало сотрудников Белого дома посмотреть фильм «Битва за Россию»

Вашингтон, 10 мая. Российское посольство в США призвало сотрудников Белого дома, которые в соцсетях не упомянули вклад СССР в победу во Второй мировой войне, посмотреть американский документальный фильм «Битва за Россию» (The Battle of Russia, 1943) режиссера Фрэнка Капры.

Дипломаты подчеркивают, что «попытки переписать историю войны являются также попытками переписать историю США».

This #US government-commissioned film explores the need for a Soviet-American alliance to defeat the Nazis. A must-see for all staffers in Washington DC preparing public statements about #WWII. Attempts to rewrite its history is an attempt to rewrite ????????history. Know your sources. pic.twitter.com/8XdeNFpd2K