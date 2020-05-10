Посольство РФ призвало сотрудников Белого дома посмотреть фильм «Битва за Россию»

Вашингтон, 10 мая. Российское посольство в США призвало сотрудников Белого дома, которые в соцсетях не упомянули вклад СССР в победу во Второй мировой войне, посмотреть американский документальный фильм «Битва за Россию» (The Battle of Russia, 1943) режиссера Фрэнка Капры.

«Этот снятый по заказу правительства США фильм рассматривает необходимость советско-американского союза для победы над нацистами. Обязателен к просмотру всем сотрудникам аппарата в Вашингтоне, подготовившим публичные заявления о Второй мировой войне», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.

Дипломаты подчеркивают, что «попытки переписать историю войны являются также попытками переписать историю США».

This #US government-commissioned film explores the need for a Soviet-American alliance to defeat the Nazis. A must-see for all staffers in Washington DC preparing public statements about #WWII. Attempts to rewrite its history is an attempt to rewrite ????????history. Know your sources. pic.twitter.com/8XdeNFpd2K — Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) May 10, 2020

Напомним, что 8 мая Белый дом разместил в Instagram и Twitter видеоролик с возложением президентом США Дональдом Трампом венка к мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

Министерство иностранных дел РФ отметило, что Москва возмущена попытками Вашингтона принизить роль СССР в победе над нацизмом и намерена серьезно обсудить это с официальными лицами США. Российские дипломаты подчеркнули, что публикация идет вразрез с недавним совместным заявлением Владимира Путина и Дональда Трампа о годовщине исторической встречи американских и советских солдат на Эльбе, передает RT.

МИД РФ также обратил внимание на то, что пост Белого дома получил негативный отклик от множества пользователей социальных сетей, а также что авторы публикации удаляют критические комментарии.