Военный эксперт объяснил реакцию Шойгу на заход в Баренцево море кораблей НАТО

Группа кораблей НАТО заходила в Баренцево море, чтобы обозначить свои претензии на Арктику. Однако ведомство Сергея Шойгу охладило их пыл, считает военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

С 4 по 9 мая в Баренцевом море находилась группа кораблей НАТО в составе трех американских эсминцев Porter, Donald Cook, Roosevelt и одного британского фрегата Kent. Силы и средства Северного флота ВМФ России следили за действиями натовской корабельной ударной группы в нейтральных водах Арктики.

«Конечно, эти маневры Объединенных военно-морских сил НАТО в Баренцевом море были призваны показать, что Арктический регион принадлежит и им в том числе. И время для этого они выбрали неспроста — все-таки День Победы для России самый главный, святой праздник. Думаю, Норвегия не участвовала в этой операции только потому, что в годы Второй мировой мы освобождали часть ее территории», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Василий Дандыкин.

Военный эксперт напомнил, что Арктика является зоной ответственности Северного флота ВМФ РФ — нашей стратегической самостоятельной единицы, которая успешно решает задачи от Кольского полуострова до Берингова пролива. И в этот раз Северный флот занимался комплексным — надводным, подводным, воздушным и береговым — слежением за натовскими гостями.