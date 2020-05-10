Военный эксперт объяснил реакцию Шойгу на заход в Баренцево море кораблей НАТО

Группа кораблей НАТО заходила в Баренцево море, чтобы обозначить свои претензии на Арктику. Однако ведомство Сергея Шойгу охладило их пыл, считает военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
С 4 по 9 мая в Баренцевом море находилась группа кораблей НАТО в составе трех американских эсминцев Porter, Donald Cook, Roosevelt и одного британского фрегата Kent. Силы и средства Северного флота ВМФ России следили за действиями натовской корабельной ударной группы в нейтральных водах Арктики.
«Конечно, эти маневры Объединенных военно-морских сил НАТО в Баренцевом море были призваны показать, что Арктический регион принадлежит и им в том числе. И время для этого они выбрали неспроста — все-таки День Победы для России самый главный, святой праздник. Думаю, Норвегия не участвовала в этой операции только потому, что в годы Второй мировой мы освобождали часть ее территории», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Василий Дандыкин.
Военный эксперт напомнил, что Арктика является зоной ответственности Северного флота ВМФ РФ — нашей стратегической самостоятельной единицы, которая успешно решает задачи от Кольского полуострова до Берингова пролива. И в этот раз Северный флот занимался комплексным — надводным, подводным, воздушным и береговым — слежением за натовскими гостями.
«Натовцы посмотрели, постояли и ушли. Ощущение такое, что эта политическая акция со стороны Запада провалилась. И это говорит о каком-то моральном тупике в самом альянсе. Потому что куда бы они ни приложили свои усилия, задуманное не получается.
Полагаю, что повторного такого похода не будет, разум у них все-таки возобладает. Потому что это дорогостоящее, но малоперспективное занятие. И они не знают этого театра, зато догадываются о возможностях Северного флота. Рисковать не будут. Именно поэтому реакция министра обороны Сергея Шойгу на появление непрошенных гостей была сдержанной. Это нормальная реакция, рабочая — такая же, которая бывает, когда корабли НАТО появляются в Черном море. А там они бывают часто», — подчеркнул капитан 1-го ранга запаса Дандыкин.