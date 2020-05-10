Россияне предложили, чем ответить на осквернение памятника Коневу в Праге

Москва, 10 мая. Пользователи Интернета жестко осудили осквернение накануне Дня Победы пьедестала, где стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Ранее неизвестные установили на пьедестале, где стоял памятник Коневу, унитаз из пенопласта высотой около двух метров. Об инциденте сообщил в полицию мужчина, который пришел возложить цветы в честь 75-летия Победы. В Чехии возбуждено уголовное дело.

Действия вандалов уже осудили российские и чешские власти. Староста района Прага-6 Ондржей Коларж заявил: «Выражать себя таким образом в день окончания Второй мировой можно, только если у тебя в голове фекалии».

Социальные сети взорвались из-за осквернения пьедестала монумента — россияне разгневаны поведением вандалов, которые глумятся над победой над фашизмом.

«Когда-то их героем был Конев, теперь их герой — унитаз», — заявил Владимир Тихонов.

«У всех свои герои: у кого-то Конев, а у кого-то параша, тем более, что они ее заслужили. Нужно уважать местные идеалы», — добавил dunkan007@mail.ru.

«Пора бы и ответить нашему МИД. И так, чтоб мало не показалось. Давно пора метро «Пражская» переименовать в «Маршал Конев» и, если чехи памятник не отдадут, поставить там же ее копию. Такого города — побратима нам не надо», — написал Малагасийский шпион.

«Это суть некоторого чешского общества, им нужны унитазы . Они не могут и не способны на открытый поступок, только пакость. Конев маршал, герой, а эти людишки, которые только и могут на унитаз молиться», — констатировала Ирина.

Пользователи российского сегмента Интернета также предложили бойкотировать туристические поездки в Чехию, а также отказаться от продуктов чешского производства.

«Отказ от турпоездок в Чехию мог бы быть полезным, как и разрыв всех связей с этой республикой со стороны государства — экономических, культурных. На въезд в РФ из Чехии должен быть наложен запрет. Прекращение любого сотрудничества», — написал Андрей.