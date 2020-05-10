Сирия, 10 мая. На севере Алеппо взрыв заминированного мотоцикла ранил и убил 18 человек. Сирийская армия освободила поселение на севере Хамы от боевиков. Очередная партия новобранцев «Сирийской национальной армии» направлена в Ливию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: освободили поселение Танджар и ликвидировали около 7 членов исламистских бандформирований в Идлибе.

«Ва-Харид аль-Муминин»: отступила к прежним позициям и лишилась семерых боевиков в ходе боестолкновения с подразделением САА.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведёт огонь по опорным пунктам сирийской армии на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): перебросили в Турцию отряд новобранцев из Алеппо.

ВС Турции: направили конвой военной техники на юг Идлиба.

«Отряды народной самообороны» (YPG): обвиняются в организации теракта на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Около 18 человек пострадали при взрыве заминированного мотоцикла в городе Аль-Баб. Как сообщает источник в сети Twitter @alkhabour, среди пострадавших один ребенок, доставленный в госпиталь в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли сотрудники военной полиции «Сирийской национальной армии». Напомним, что 5 мая при похожих обстоятельствах был ранен один прохожий и погибли два члена СНА. СВУ было установлена прямо в их автомобиле. В организации теракта подозревают «Отряды народной самообороны» (YPG). На них также возлагают ответственность за взрыв в центре города Африн 28 апреля, который убил и ранил несколько десятков мирных граждан.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что из города Атариб в Турцию была направлена еще одна партия новобранцев «Дивизии Султан Мурад» и «Лива Султан Мехмед Фатих». После боевики будут переброшены в Ливию для участия в боях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Согласно данным источника, количество переброшенных в Ливию сирийских боевиков достигло 8 250 человек, еще около трех тысяч находятся в учебно-тренировочных лагерях на территории Турции.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются бои на линии разграничения сил Сирийской Арабской Армии и вооруженных группировок. По информации портала SOHR, количество раненных и убитых в рядах сирийской армии достигло 34 человек. Источник в сети Twitter @RojavaNetwork передает, что боевики «Сирийской национальной армии» открыли огонь из тяжёлой артиллерии по опорным пунктам САА, дислоцированные в окрестностях города Кафр-Набаль.

Провинция Хама

Как передает источник в сети Twitter @StasSwanky, подразделения сирийской армии оттеснили боевиков из оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» от населенного пункта Танджар. Днем террористы сумели занять позиции в окрестностях и открыли огонь их минометов и РСЗО по опорным пунктам сирийских военнослужащих. Позднее поселение полностью перешло под контроль САА. В окрестностях поселка сирийская артиллерия открыла огонь по укреплениям боевиков у поселения Аль-Эйн и Кансафра. По данным SOHR, в результате обстрела были нейтрализованы семь боевиков.

Провинция Хасака

Медиаресурс Al Net сообщил, что боевики «Сирийкой национальной армии» провели рейд в поселках Байрар, Касимия и Махмудия, изъяв у местных фермеров запас пшеницы и ячменя в качестве налогового сбора за использование земли. Со стороны подконтрольных турецкой армии формирований это уже не первое нарушение прав мирных граждан, сирийские СМИ регулярно сообщают о преступлениях протурецких сил в указанном регионе. Боевики выгоняют жителей из их домов, вводят налоговые сборы, насильно вербуют юношей и похищают граждан с целью получения выкупа от их родственников.