Facebook списал на алгоритмы оскорбление памяти Дня победы

9 мая Facebook цензурировал новости, посвященные Дню Победы. Корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис разбирался в ситуации.

Начну, пожалуй, с цитаты:

«Facebook объяснил удаление постов с советским Знаменем Победы «ошибкой автоматики» и извинился, сообщив, что публикации восстановлены…»

Об этом «акте доброй воли» еще вечером 9 мая сообщили сразу несколько российских информационных агентств. Инцидент исчерпан? Казалось бы, да, но — нет! Потому что остался даже не «осадочек», как в известном анекдоте. Остались настоящие «донные отложения» геологических масштабов, накопившиеся с момента начала холодной войны и продолжающие копиться по сей день. Причины их образования были разными по степени изощренности, но май 2020 года превзошел все ожидания!

С некоторых пор мы стали привыкать к тому, что перед каждым Днем Победы бурлящий котел «политического» Интернета выносит на поверхность мегатонны словесных нечистот, призванных не столько обесценить Подвиг страны и людей, сколько превратить его в нечто постыдное, достойное не гордости, а смиренного покаяния перед «цивилизованным миром», делающее СССР не победителем, а одним из виновников той катастрофы 1939 — 1945 годов. Объяснять цель этих попыток внедрения в наше национальное сознание «ложной памяти», думаю, ни к чему. Любой, обладающий мало-мальски критическим мышлением, взглянув на юго-запад от Москвы и увидев во что превратилась некогда процветающая страна-соседка, все поймет сам. Да и государства — вернее, бывшие государства — расположенные южнее, тоже «как бы намекают»... Сводки с ливийских фронтов и из разрываемого террористами Ирака — что может быть красноречивее?

Однако, я отвлекся… Итак, русскоязычный сегмент Facebook, 9 мая текущего года. Как выяснилось, «ошибка автоматики», начавшая блокировать пользователей, разместивших легендарное фото Евгения Халдея, была не единственной в тот день. Автор русофобского бота, создавая его, увлекся настолько, что его творение начало блокировать любые фотографии с советской победной символикой и лицами советских же солдат и полководцев. Под пресс разбушевавшегося «робота» (робота ли?) угодил даже кадр из коллекции британского Королевского музея Второй Мировой войны. Тот самый, где фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери в компании Георгия Жукова и Константина Рокоссовского запечатлен на фоне Бранденбургских ворот сразу после вручения советским военачальникам высших боевых наград Великобритании.

Дальше Facebook пошел просто вразнос! Размещенные в аккаунтах российских печатных изданий видеофайлы с речью Владимира Путина и возложением им венка на Могилу Неизвестного Солдата были «затенены» с формулировкой:

«Мы прикрыли ваше видео по причине содержащихся в нем сцен насилия» …

Думаю, тот, кто не увидит во всех этих «ошибках» преднамеренную атаку — очень добрый человек, если не сказать — эльф. К тому же, происходило все описываемое на фоне громких юбилейных заявлений от бывших союзников по антигитлеровской коалиции. Так, в Instagram Белого Дома еще 8 мая появилось видеозапись с закадровым голосом, который называет победителями нацизма исключительно США и Великобританию. А незадолго до этого издание The Washington Times разразилось статьей президента Американского совета по внешней политике Херманна Першнера, в которой автор на голубом глазу призывает Россию «не мифологизировать положения дел вокруг войны» и обращается к международному сообществу с требованием «не позволять Москве оправдывать свою причастность к развязыванию этого мирового конфликта». Интересно, что страна, непосредственно начавшая кровопролитие, а именно Германия, не поддалась этой всеобщей антироссийской истерике и сумела сохранить лицо, достойно покинув рамки нынешнего западного тренда — глава немецкого МИДа Хайко Маас вместе с историком Андреасом Виршингом на страницах журнала Spiegel прямо сказали:

«Попытки самым постыдным образом переписать историю требуют от нас ясного заявления о том, что исторические факты неизменны: именно Германия развязала Вторую Мировую войну своим нападением на Польшу и именно она несет ответственность за Холокост. Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и назначает другие народы преступниками, ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны, эксплуатирует историю и раскалывает Европу».

Слова достойные уважения, не так ли? Вот только есть одна деталь: их никто не услышал и, насколько мне известно, никакой значимой реакции на них не последовало. И это факт означает только одно — попытки унизить Россию не прекратятся и будут усиливаться. Усиливаться по всем фронтам — от правительственных и дипломатических до сетевых.

Что же касается покаянных заявлений руководства Facebook… Не верю! С чего бы им вдруг так резко разворачивать свою политику на 180 градусов, если ее не разворачивают их кукловоды? Конечно, желающие могут принять эти извинения — вольному воля. Я их не принимаю!