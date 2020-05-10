Музыкант и заместитель прокурора посвятили песню всем мамам. ФАН-ТВ

Петербургский рок-музыкант Антон Слон занимается творчеством с детства. Вместе со своей группой «Лунный Пес» он записал немало песен. Соавтором семи из них стал заместитель прокурора Эдуард Артюхов. Новая композиция неожиданного дуэта родилась уже в период эпидемии коронавируса.

«Во время самоизоляции все люди становятся чуть добрее. И в подтверждение этому внезапно Эдуард Эдуардович прислал мне такие красивые и очень нежные стихи. Даже, пожалуй, было немного неожиданно от него получить именно такое стихотворение. Сразу родилась мелодия, и получилась красивая песня», — поделился Антон.

Трогательная и красивая композиция посвящена всем мамам. В записи поучаствовал даже пятимесячный сын музыканта.

По словам Антона, в период пандемии надо особенно беречь своих мам. И вдвойне важно оберегать их от вируса и болезней, ведь многие уже в преклонном возрасте, а поэтому — в особой зоне риска.