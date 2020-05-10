Британские ученые раскрыли новые факторы смертности от коронавируса

Лондон, 10 мая. Британские ученые проанализировали данные 17 млн граждан Великобритании и определили ключевые факторы смертности от коронавируса, сообщает medRxiv.

Группа исследователей из Оксфордского университета и Лондонской гигиены и тропической медицины собрала данные о здоровье нескольких миллионов британцев. С помощью математической модели Кокса — метод, который позволяет спрогнозировать риск наступления определенного события и оценить значение различных факторов — ученые смогли выяснить, что вероятность умереть от нового типа коронавируса выше у темнокожих и азиатов.

Кроме того, факторами риска стали возраст, сахарный диабет и тяжелые формы астмы. Как оказалось, чаще всего умирают мужчины с невысоким уровнем дохода. Объяснить последний критерий британские исследователи не смогли.

Исследование проходило с 1 февраля по 25 апреля. За это время из выбранной группы людей ушли из жизни 5683 пациента с коронавирусной инфекцией.

Великобритания входит в пятерку стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в королевстве инфекция выявлена у 219 тысячи человек, 31 тысяча человек скончалась. За все время пандемии выздоровели 857 человек.