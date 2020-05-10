Раздосадованный Плющенко ужаснул россиян хамским ответом хореографу штаба Тутберидзе

Москва, 10 мая. Известный фигурист Евгений Плющенко ужаснул россиян хамским комментарием скандала вокруг юной спортсменки Александры Трусовой. В Сети заявили, что олимпийскому чемпиону следовало промолчать, а не «кидаться с ответкой как шавка», и назвали его «плебеем при своей боярыне».

На этой неделе стало известно, что Трусова ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к Плющенко. Как сообщали СМИ, спортсменка давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в прежней группе. Хореограф Алексей Железняков из тренерского штаба Тутберидзе в пух и прах раскритиковал олимпийского чемпиона, который якобы переманил талантливую воспитанницу.

Плющенко некоторе время выдерживал паузу, но все же решил, что такие нападки не должны оставаться без ответа.

Он назвал Железнякова «десятым колесом от телеги, открывшим свой роток», «смешным сотрудником», а также поинтересовался у хореографа, не употреблял ли он каких-либо веществ, когда высказывал свое недовольство.

Гневные обвинения раздосадованный Плющенко подытожил общим заявлением.

«Мы никого не трогаем, не переманиваем, и уж тем более не пиаримся на подобных темах. Я долго молчал, но это уже перебор, «друзья»!» — сообщил он в своем Instagram.

Пользователи ответ олимпийского чемпиона не оценили. Они раскритиковали спортсмена за ответную агрессию и с сожалением отметили, что он все больше становится похож на свою известную супругу — продюсера Яну Рудковскую.

«Какая же это все мерзость и грязь. Жаль, что в таком красивом виде спорта как фигурное катание теперь, с полноценным заходом семьи Рудковских, этой грязи станет в разы больше, увы…» — высказался Милдронат Бормантанов. «Ответ Плющенко какой-то гопниковый или тинейджерский. Нисколько не профессиональный. Нет класса у Жени. Лучше было просто промолчать, дать понять «собеседнику», что тот не достоин ответа, что ты выше его, ведь игнорирование больше задевает, чем когда кидаешься с ответкой как шавка. Очень убого Плющенко ответил. Не король, а плебей при своей боярыне», — выразила мнение Tanya Reed. «Господи, что стало с Плющенко? Путь от лучшего одиночника в мире до участника «Дома-2» за несколько лет», — написал Nogeira17. «Ооооо, мы ждали этого момента! И Плющ нас не подвел!!! Шоумен никогда не обманывает ожидания публики», — отметил aho33.

Для наставников Трусовой переход к новому тренеру оказался неприятным сюрпризом, поскольку на нее были большие планы. Кроме того, вслед за ней к Плющенко ушла и другая талантливая спортсменка — Вероника Жилина, которая уже в 11 лет выполняет четверные прыжки.