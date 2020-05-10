Камнепад заблокировал семь населенных пунктов в Дагестане

Махачкала, 10 мая. Горная порода обвалилась в одном из районов Дагестана и перекрыла трассу, сообщили в республиканском ГУ МЧС России.

Инцидент произошел в Рутульском районе между населенными пунктами Сюгут и Мишлеш. В результате происшествия никто не пострадал.

Однако более трех тысяч человек, проживающих в 628 домах оказались отрезанными от мира. Спасатели перенесли аварийные работы на утро 11 мая.

Районные власти сообщили, что среди населения тяжелобольных нет. Запасы продуктов и лекарств имеются в достаточном количестве.

По данным синоптиков, в Дагестане ветер усилился до 11 метров в секунду. Спасатели предупреждают местных жителей, что в понедельник скорость ветра достигнет 18 метров в секунду.

Жителей Дагестана попросили быть внимательными и не находиться на улице рядом с шаткими конструкциями.