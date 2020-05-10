На северо-востоке Китая появилась зона с высоким уровнем риска заражения коронавирусом

Пекин, 10 мая. Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь признан зоной высокого риска заражения коронавирусом, следует из обращения пресс-службы администрации провинции.

Ранее стало известно, что в КНР 9 мая вновь был зафиксирован случай локазльного группового заражения. За сутки по всей стране было было выявлено 12 заболевших коронавирусом: один — в Ухани, 11 — в провинции Цзилинь. Это считается самым высоким показателем с 11 марта.

«В соответствии с государственными стандартами определения эпидемиологический ситуации, провинция Цзилинь повышает уровень эпидемиологической угрозы города Шулань со среднего до высокого», — говорится в сообщении.

Новый тип коронавируса стал распространяться по всей планете с китайского города Ухань. Все началось в конце прошлого года. В середине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом во всем мире превысило четыре млн человек, из них выздоровели почти 1,4 млн, скончались 280 тысяч.

В топ-5 по числу выявленных случаев заражения коронавирусом вошли США (1,3 млн), Испания (264 тысяч), Великобритания (219 тысяч), Италия (219 тысяч), Россия (209 тысяч).