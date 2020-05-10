США организовали фейковый митинг беженцев в Эр-Рукбан ради поддержки боевиков

Создание фейков, организация информационной кампании против Дамаска и России, а также финансирование мошеннических организаций — как американские военнослужащие прикрывают подконтрольных боевиков в Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Дешевая постановка

Всю прошлую неделю в арабских социальных сетях разворачивалась настоящая информационная кампания, направленная на дискредитацию сирийского правительства и российского военного контингента в Сирии. Причиной подобных действий стал отказ официального Дамаска и России допустить гуманитарный конвой ООН в лагерь беженцев Эр-Рукбан, расположенный на юге страны рядом с американской базой Ат-Танф.

В сети появились жалобные фотографии маленьких детей-беженцев, держащих в руках плакаты на арабском, и как ни странно, на английском языках, хотя вряд ли маленькие арабские дети хоть чуть-чуть владеют языком Байрона и Шекспира.

Общий смысл надписей на них был в том, что Россия якобы хочет их голодной смерти, она виновата во всех их бедах, что не пускает к ним гуманитарную помощь. Одновременно с этим в западных СМИ различные эксперты давали оценку решению правительства Сирии и России по не допущенному в Эр-Рукбан конвою ООН, которая сводилась к тому же, что написано у детей лагеря на плакатах.

Разоблачение фейка

Однако пристальное изучение снимков детей с плакатами вызывает сильное сомнение насчет стихийности и искренности митинга. Начнем с того, что дети стоят на фоне, мягко говоря, упитанных мужчин, которые явно не голодают и не страдают от недостатка питания в лагере Эр-Рукбан. Глядя на них, единственное впечатление которое создается, голод в лагере мог быть вызван только аппетитами стоящих за детьми мужчин. Если кому интересно, как выглядят голодающие взрослые люди и дети в лагерях, то могут посмотреть в интернете многочисленные фотографии узников концентрационных лагерей времен Второй мировой войны. Запечатленные на фото мужчины явно на них не похожи.

Второй момент, который бросается в глаза, это тени тех, кто снимает «узников Эр-Рукбана». Силуэты на песке подозрительно имеют точное очертание формы военнослужащих армии США. Как удачно совпало, что стихийный народный митинг снимают американские военные. При том, судя по теням, было как минимум несколько военных. В то же время именно их присутствием можно объяснить надписи на английском языке на плакатах детей.

И наконец третий факт: откуда в лагере, где нет воды, лекарств, еды и элементарных условий к существованию, есть качественная, притом цветная, офисная бумага, лазерные принтеры, компьютеры с доступом в интернет?

Невольно возникают предположения о том, что не все так плохо в лагере, или кто-то оказал помощь в организации данного митинга. Хотя, принимая во внимание предположение, что фотографами акции стали американские военнослужащие, не исключено, что они оказали «помощь» и в организации данного мероприятия. Вот только вопрос: может вместо этого цирка, США стоило бы оказать реальную помощь жителям лагеря? А не такими дешевыми трюками, выпрашивать очередную помощь ООН для подконтрольных боевиков.

Да, именно помощь для боевиков. Сирийскому правительству и российскому военному командованию хорошо известно, что помощь ООН не дойдет до беженцев, или достанется им лишь малая ее часть. Основной объем гуманитарных грузов будет распределен между многочисленными бандами подконтрольных США бандитов, которые базируются в окрестностях лагеря Эр-Рукбан, чего ни Дамаск, ни Москва допускать не собирается.

В свою очередь, правительство Сирии и России неоднократно выступали с предложением выпустить жителей, а сам лагерь закрыть. Более того официальный Дамаск готов содействовать всем 20 000 беженцам в возвращении в свои дома или заселении в новые, а также оказать помощь в их трудоустройстве. И это не считая того, что сирийское правительство готово обеспечить всех вышедших из Эр-Рукбана всем необходимым на первое время.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей оценил степень участия американцев в «стихийном митинге» беженцев.

Традиционные методы США

Как заметил собеседник ФАН, американские военные, располагающиеся на военной базе Ат-Танф, используют лагерь беженцев Эр-Рукбан как для создания провокационного материала, так и для прикрытия подконтрольных США вооруженных боевиков из «Джейш Магавир ат-Таура» и других группировок. Необходимо понимать, что в лагере не просто какие-то беженцы, а еще и террористы, прячущиеся за спинами мирных жителей.

Виктор Баранец отмечает, что в информационном поле западные СМИ регулярно сопровождают любые события в Сирии антисирийскими публикациями. Информационная грязь сирийской войны стала ее неотъемлемой частью, в котором самое прямое участие принимает Вашингтон.

«Важно понимать, что все сирийские события изначально, а тем более после начала участия российской группировки войск на стороне официального Дамаска, сопровождались невероятно грязной информационной кампанией со стороны Запада. Мы можем вспомнить огромное число инсценировок, в который использовались и дети: то их обмазывали красной краской, то заставляли задыхаться. Есть и такая грязная, мошенническая организация как «Белые каски», играющая нужную Западу роль на его деньги», — говорит военный обозреватель.

Собеседник ФАН отмечает, что, теряя стратегическую инициативу на Ближнем Востоке, проигрывая на поле боя, США пытаются отыграться в информационном поле с помощью грязи, лжи, слухов и специальных операций по созданию фейков.