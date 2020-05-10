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Названы 4 ошибки мышления, превращающие жизнь в стрессовых условиях пандемии в кошмар

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Названы 4 ошибки мышления, превращающие жизнь в стрессовых условиях пандемии в кошмарМосква, 10 мая. Эксперты назвали четыре наиболее типичные ошибки мышления, которые делают людей заложниками собственного сознания и в стрессовой ситуации, в данном случае в условиях пандемии, усложняют восприятие изменившейся реальности и заставляют видеть врагов в тех, в ком их нет.

По словам специалистов, одной из таких ошибок выступает инерция мышления, благодаря которой человек отказывается принимать новые условия существования и менять привычный сценарий поведения. 

Это объясняется тем, что во всех людях живет древний инстинкт, заставляющий их в любой ситуации действовать так, как и раньше, поскольку проверенная схема поведения всегда кажется самым безопасным вариантом.

Именно поэтому многие, несмотря на ограничения, продолжают пытаться ходить в «подпольные» спортзалы, салоны красоты, или тайно собираются компаниями, якобы обходя запреты, передает Kp.ru.

Вторая ошибка — это склонность воспринимать только ту информацию, которая согласуется с личными убеждениями.

Названы 4 ошибки мышления, превращающие жизнь в стрессовых условиях пандемии в кошмарВ частности поэтому некоторые верят, что коронавирус был искусственно создан с целью навредить человечеству, или полагают, что инфекции не существует вовсе, и это лишь придуманная проблема, на которой кто-то наживается.

Эта системная когнитивная ошибка заключается в стремлении искать и считать правдивыми исключительно те факты и мнения, которые подтверждают собственную точку зрения.

Третьей превращающей жизнь в кошмар ошибкой является склонность человека приписывать другим дурные помыслы. Как правило, это особенно свойственно людям тогда, когда они не понимают логику чужих действий.

Названы 4 ошибки мышления, превращающие жизнь в стрессовых условиях пандемии в кошмарЭтот феномен во время пандемии можно без труда проследить в социальных сетях. Сейчас мамочек, которые выходят погулять с детьми, нередко называют идиотками, игнорирующими опасность заражения, в то время как подхватить инфекцию, гуляя обособленно, они едва ли могут.

Заключительная наиболее типичная ошибка — пренебрежение вероятностью. Она вытекает из неспособности человека правильно оценивать риски. Яркий пример — это страх летать на самолетах. Садясь в автомобиль человек подобных переживаний не испытывает, хотя в ДТП в мире ежегодно погибает больше людей, чем в авиакатастрофах.

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Источник: Kp.ru
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