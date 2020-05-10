Названы 4 ошибки мышления, превращающие жизнь в стрессовых условиях пандемии в кошмар

Москва, 10 мая. Эксперты назвали четыре наиболее типичные ошибки мышления, которые делают людей заложниками собственного сознания и в стрессовой ситуации, в данном случае в условиях пандемии, усложняют восприятие изменившейся реальности и заставляют видеть врагов в тех, в ком их нет.

По словам специалистов, одной из таких ошибок выступает инерция мышления, благодаря которой человек отказывается принимать новые условия существования и менять привычный сценарий поведения.

Это объясняется тем, что во всех людях живет древний инстинкт, заставляющий их в любой ситуации действовать так, как и раньше, поскольку проверенная схема поведения всегда кажется самым безопасным вариантом.

Именно поэтому многие, несмотря на ограничения, продолжают пытаться ходить в «подпольные» спортзалы, салоны красоты, или тайно собираются компаниями, якобы обходя запреты, передает Kp.ru.

Вторая ошибка — это склонность воспринимать только ту информацию, которая согласуется с личными убеждениями.

В частности поэтому некоторые верят, что коронавирус был искусственно создан с целью навредить человечеству, или полагают, что инфекции не существует вовсе, и это лишь придуманная проблема, на которой кто-то наживается.

Эта системная когнитивная ошибка заключается в стремлении искать и считать правдивыми исключительно те факты и мнения, которые подтверждают собственную точку зрения.

Третьей превращающей жизнь в кошмар ошибкой является склонность человека приписывать другим дурные помыслы. Как правило, это особенно свойственно людям тогда, когда они не понимают логику чужих действий.

Этот феномен во время пандемии можно без труда проследить в социальных сетях. Сейчас мамочек, которые выходят погулять с детьми, нередко называют идиотками, игнорирующими опасность заражения, в то время как подхватить инфекцию, гуляя обособленно, они едва ли могут.

Заключительная наиболее типичная ошибка — пренебрежение вероятностью. Она вытекает из неспособности человека правильно оценивать риски. Яркий пример — это страх летать на самолетах. Садясь в автомобиль человек подобных переживаний не испытывает, хотя в ДТП в мире ежегодно погибает больше людей, чем в авиакатастрофах.