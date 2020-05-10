Переболевший пневмонией Васильев рассказал о влиянии пандемии на модников

Москва, 10 мая. Телеведущий и историк моды Александр Васильев, переболевший пневмонией, выходит на улицу только в перчатках и маске. По его мнению, пандемия окажет влияние на модников, которые будут искать вещи под цвет масок и перчаток.

В начале апреля ведущему «Модного приговора» диагностировали двустороннюю пневмонию. На фоне эпидемии он сдал тесты на коронавирус: первый был положительным, последующие — отрицательные. Однако Васильев убежден, что он переболел тем самым коронавирусом.

Он отметил, что за время болезни ему неоднократно звонили знакомые и ученики, привозили продукты, и это, по его словам, было очень приятно.

Сейчас историк моды выходит погулять с собакой и за покупками в ближайший магазин и никогда не забывает средства индивидуальной защиты. По его словам, вынужденные меры безопасности, а именно перчатки и маски, повлияют и на образ многих людей, в том числе модников.

«Мы все носим маски и перчатки. Это жизненно необходимо. Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев, — сказал Васильев в интервью «7дней.ру». — Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор».

Он также обратил внимание на маски, которые сделаны весьма оригинально — с цветочками, аппликациями, стразами.