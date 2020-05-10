 Турция заявила о готовности атаковать ЛНА

Анкара, 10 мая. Власти Турции заявили о готовности нанести удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в случае, если их турецкие дипломатические миссии в Ливии подвергнутся опасности. Заявление опубликовал МИД страны.

В пресс-службе отметили, что Анкара оставляет за собой право на огонь по армии фельдмаршала Халифы Хафтара, если ее дипмиссии «будут целью атак ЛНА». Примечательно, что заявление Турции прозвучало после очередного крупного поражения террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) — их позиции были полностью разбиты в районе Абу Салим. Кроме того, силы Хафтара взяли под свой контроль воздушное пространство над Триполи.

Анкара возложила ответственность за продолжающиеся боевые действия в Ливии на ЛНА, обвинив ее в несоблюдении перемирия в священный месяц Рамадан. Но следует напомнить, что именно командование Ливийской национальной армии в конце апреля перед Рамаданом призвало к режиму прекращения огня, который был отвергнут ПНС. Боевики продолжили обстрелы и атаки на армию Хафтара, вынудив ее защищаться и наносить превентивные удары по тем локациям и укреплениям джихадистов, откуда запускаются снаряды.

«В этой связи мы снова подчеркиваем, если турецкие дипмиссии и интересы Турции в Ливии будут целью атак Хафтара, мы провозгласим силы Хафтара нашей законной целью», — говорится в заявлении.

В завершение в ведомстве подчеркнули, что Анкара не намерена прекратить свое вмешательство в дела Ливии.

Анкара не скрывает присутствия своих военных в Ливии, открыто поддерживая террористический режим главаря ПНС Файеза Сарраджа. При этом, как подчеркивали международные наблюдатели, турецкая сторона задействовала все виды войск для вмешательства во внутриливийский кризис. Несмотря на активную поддержку Турции, боевики ПНС не смогли захватить новые территории, неся одно поражение за другим.

Очевидно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, беря во внимание проигрышное положение ПНС, планирует более широко использовать свои войска. Заявление о готовности нанести удар в случае вымышленной угрозы, вероятно, было сделано с целью создать почву для новых вооруженных провокаций. Это подтверждается и недавними учениями эскадрильи истребителей F-16. 14 апреля самолеты провели учения у ливийского побережья, имитировав атаку на территорию страны.