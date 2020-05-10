Садальский вступился за Бузову и Бочкареву, оскандалившихся 9 Мая

Телеведущая и певица Ольга Бузова и актриса Наталья Бочкарева в День Победы выложили в свои Instagram-аккаунты фото и видео, возмутившее их подписчиков. По мнению заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского, народный гнев в данном случае не является праведным.

Звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова 9 Мая хотела порадовать своих поклонников, переодевшись в военную форму и перепев песню «Журавли». Исполнительница роли Даши Букиной в телесериале «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева тоже предстала перед своими подписчиками в образе фронтовички. Но обе совершили грубейшую, по мнению россиян, ошибку, совместив военную форму с ярким макияжем и маникюром.

«В войну некогда было малеваться! Думали о другом!» — писали Бузовой одни.

«Зачем вы делаете карнавал в этот день?» — возмущались другие.

По мнению подписчиков телезвезды, коих у нее более 21 миллиона, Бузова занимается «позерством» и пытается «примазаться» к торжественным событиям, будучи совершенно не искренней.

За тематическую фотосессию затравили и Наталью Бочкареву.

«Какое вы отношение имеете к этой победе, что наряжаетесь уже третий пост подряд? Вы там были? Нет. Переживали подобное? Нет. Прочитайте стих и успокойтесь», — обратилась к актрисе одна из подписчиц.

«Какое-то кощунство. Мне жаль, что вы настолько глупая. Зафотошопили себя на танк, в руке какой-то осколок и пишете о мире? Я увидел это в паблике, где сравнивают дур. Зашел, проверил — правда, сделали такой дурной пост», — отметил подписчик Бочкаревой.

Актрисе не преминули припомнить скандал с кокаином, разгоревшийся прошлой осенью.

«Какая глупость! — прокомментировал Федеральному агентству новостей нападки на Бузову и Бочкареву актер Станислав Садальский. — Те, кто возмущаются, лучше бы сами нарядились. А девчонки молодцы. И макияж с маникюром тут ни при чем».

Артист назвал «прекрасным перфомансом» то, что показали Бузова и Бочкарева в своих соцсетях.

«Девчонки напомнили, что такое артист. Это «я» в предлагаемых обстоятельствах», — заметил собеседник ФАН.

Людей же, критикующих Бузову и Бочкареву за перевоплощение и «посягательство на святое», Садальский назвал «сексотами».