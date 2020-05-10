Поклонники восхитились преобразившейся в самоизоляции Рудковской

Москва, 10 мая. Музыкальный продюсер Яна Рудковская поэкспериментировала с прической, сделав каре. Поклонники звезды восхитились ее преображением.

Продюсер Димы Билана сообщила, что ей придумали новый образ. Более того, звездный визажист настаивает на том, чтобы Рудковская отстригла свои локоны и сделала стрижку каре.

«Пока не понимаю, но вот фото эксперимента! Выбираем», — написала 45-летняя звезда в своем профиле в Instagram.

Поклонники оценили новую прическу светской львицы. По мнению некоторых фолловеров, звезда помолодела на десять лет благодаря новому имиджу.

«Будто 10 лет скинула!» — приводит «7дней.ру» слова пользователя.

«С каре очень круто», — отметила katerrezvova.

«Вам очень идет каре, очень стильно и эффектно», — добавила 28maria29.

Некоторые пользователи Сети отметили, что с новой прической Рудковской будет похожа на телеведущую Леру Кудрявцеву и светскую львицу Алену Кравец.

«Лера Кудрявцева», — указала _oksana_zh_.

«На Кравец похожа», — добавила evgeniyvasilev4644.

Яна Рудковская вместе со своим супругом, бывший фигуристом Евгением Плющенко и сыном Александром проводят время на самоизоляции в собственном загородном доме. Продюсер сейчас активно занялась своим блогом в Instagram: публикует фотографии не только своих завтраков, но и выпечки, своих коллекций обуви, одежды и аксессуаров. Звезда также записывает смешные видеоролики с мужем и ребенком.