Лановой предложил сохранить новые традиции празднования Дня Победы

Москва, 10 мая. Народный артист СССР Василий Лановой предложил сохранить появившиеся в 2020 году традиции празднования Дня Победы. Об этом рассказала его директор Антонина Журавлева.

«Василий Семенович [Лановой] обратился к соотечественникам, к русским людям, исполнить песню «День Победы», и он очень горд и рад, что его обращение спеть эту песню нашло отклик в сердцах людей. <…> Он просил, чтобы эта новая форма празднования тоже прижилась, чтобы она сохранилась не следующие годы, потому что не все могут пойти на парад или на шествие «Бессмертного полка» — это все моменты нашего единения», — сообщила она.

Журавлева также рассказала, что артист рассчитывает на шествие «Бессмертного полка» в сентябре.

По ее словам, он сконцентрировался на обещании президента РФ Владимира Путина провести акцию, когда она будет безопасна для граждан, и «очень ждет» определения ее точной даты.

Напомним, что Василий Лановой является не только известным российским и советским актером, но и сопредседателем общественного движения «Бессмертный полк России». Поэтому он особо обеспокоен судьбой этой акции памяти.

Именно от Ланового в апреле прозвучало предложение в условиях пандемии исполнить хором песню «День Победы» с балконов после общей минуты молчания, напоминает НСН. Эта идея действительно нашла отклик среди россиян, и артист предложил не забывать о ней и после пандемии.

Несмотря на то, что празднование Дня Победы в этом году преимущественно состоялось в Сети, граждане не проявили меньший интерес к празднику. Это доказала, в частности, колоссальная численность участников онлайн-акций. В виртуальном шествии «Бессмертного полка» «прошли» около трех миллионов человек.

Кроме того, во многих регионах люди устраивали и транслировали домашние концерты, организовывали безопасные поздравления ветеранов и активно делились оцифрованными кадрами военных лет в Интернете.