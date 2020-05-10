Мураховский объяснил преимущества Су-57 перед зарубежными истребителями

Москва, 10 мая. Российский многофункциональный истребитель Су-57 не имеет аналогов в мире, убежден главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Он добавил, что в ближайшее время самолеты поступят ВКС РФ.

По словам журналиста, уже заключен контракт на передачу ВКС РФ 76 истребителей пятой генерации. Установочная партия будет передана в этом году, а в следующем году темпы поставок увеличатся.

Мураховский подчеркнул, что боевые возможности Су-57 уникальны — нет никаких аналогов в мире. Самолет пятого поколения имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, а вооружение размещено в отсеках.

«Для него разработан новый боекомплект такого вооружения — там и корректируемые управляемые авиационные бомбы, и управляемые ракеты «воздух — земля», и новое семейство ракет «воздух – воздух» ближней, средней и большой дальности», — указал военный эксперт в беседе с «ПолитЭкспертом».

Более того, в отличие от иностранных истребителей пятого поколения, например, американских F-35 или F-22, у Су-57 сохранено свойство сверхманевренности, что позволяет ему выполнять фигуры высшего пилотажа.

Мураховский также считает сомнительной гипотезу западных экспертов, которые считают сверхманевренность ненужным свойством истребителей.