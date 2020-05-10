Мураховский объяснил преимущества Су-57 перед зарубежными истребителями

Москва, 10 мая. Российский многофункциональный истребитель Су-57 не имеет аналогов в мире, убежден главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Он добавил, что в ближайшее время самолеты поступят ВКС РФ.
По словам журналиста, уже заключен контракт на передачу ВКС РФ 76 истребителей пятой генерации. Установочная партия будет передана в этом году, а в следующем году темпы поставок увеличатся.
Мураховский подчеркнул, что боевые возможности Су-57 уникальны — нет никаких аналогов в мире. Самолет пятого поколения имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, а вооружение размещено в отсеках.
«Для него разработан новый боекомплект такого вооружения — там и корректируемые управляемые авиационные бомбы, и управляемые ракеты «воздух — земля», и новое семейство ракет «воздух – воздух» ближней, средней и большой дальности», — указал военный эксперт в беседе с «ПолитЭкспертом».
Более того, в отличие от иностранных истребителей пятого поколения, например, американских F-35 или F-22, у Су-57 сохранено свойство сверхманевренности, что позволяет ему выполнять фигуры высшего пилотажа.
Мураховский также считает сомнительной гипотезу западных экспертов, которые считают сверхманевренность ненужным свойством истребителей.
«В РФ обоснованно считают, что когда обе стороны имеют мощное средство радиоэлектронной борьбы, то вполне возможно, что все возможности авиации, связанные с применением электроники и дальнего обнаружения, и дальних средств поражения, будут нивелированы, — указал Мураховский. —И в конечном итоге будет побеждать тот, кто имеет преимущество в ближнем воздушном бою, прежде всего, за счет маневров».