Иосиф Пригожин заявил, что россияне достойно провели День Победы в условиях пандемии

Москва, 10 мая. День Победы в условиях пандемии впервые стал по-настоящему семейным праздником, россияне не отвлекались на доступные в обычное время развлечения и провели его достойно. Об этом заявил музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин.

«Внутри, в душе и в сердце, праздник оставался и остается жить. Самое главное, что впервые он стал семейным — не просто праздник на улице, а дома, внутри семьи. Это хорошая возможность ознакомиться с историей, поговорить о своих прадедах», — рассказал он Ura.ru.

Пригожин отметил, что в этом году из-за ограничений россияне во время праздника не отвлекались на рестораны и выпивку, поэтому он перестал быть поверхностным, а желание «просто погулять» в теплые майские дни исчезло.

Продюсер рассказал, что вместе с супругой участвовал в праздничных акциях — они исполняли песни военных лет с балкона.

«Для меня это дань уважения», — подчеркнул Пригожин.

Он признался, что не согласен с теми, кто критикует проведение праздника в нестандартных условиях.

Пригожин согласился, что заменить настоящие, живые эмоции общением в Сети весьма сложно, и «это лишнее доказательство тому, что жизнь в оффлайне важнее». Однако в нынешней ситуации другого выхода не было.

Продюсер выразил надежду, что когда пандемия пройдет и спадут ограничения, люди будут больше ценить «настоящую жизнь».

В этом году празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось преимущественно в Сети. Власти приняли вынужденное решение отказаться от множества традиционных торжественных мероприятий в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что все праздничные мероприятия, запланированные к юбилею Победы, включая парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», обязательно состоятся, когда обстановка в стране станет безопасной.