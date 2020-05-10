Сирия, 10 мая. На востоке Дейр-эз-Зора взрыв заминированного автомобиля убил мирного жителя. В Идлибе группа неизвестных штурмовала штаб-квартиру боевиков «Фейлак аш-Шам». Курдские бандформирования предприняли попытку проникнуть в зону операции «Источник мира» в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совершили попытку проникнуть в зоны контроля протурецких сил на севере Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обвиняется в нападении на штаб-квартиру протурецких боевиков в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): отразила нападение неизвестных в Идлибе; открыла огонь по укреплениям курдских бандформирований в Ракке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела патрулирование на востоке провинции Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции в зоне оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» в очередной раз прогремел взрыв. Как сообщает агентство Masar Press Net, в городе Хаджин взрыв СВУ, установленного в припаркованном у рынка автомобиле, убил одного мирного жителя и тяжело ранил другого. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы. Силы безопасности SDF «Асайиш» подозревают, что СВУ было установлено террористами запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжается ракетный обстрел позиций сирийской армии со стороны вооруженных группировок. Как передает агентство Jisr TV, под удар попали укрепления сирийских военнослужащих у поселка Аль-Бара и в предместьях деревни Бальюн. В результате обстрела со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» несколько местных жителей получили ранения. Как передает портал Baladi News, в воздушном пространстве над склонами гор Джебель аз-Завия были замечены беспилотники ВС Турции.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), к востоку от поселка Банач группа неизвестных лиц попыталась взять штурмом штаб-квартиру подконтрольной Турции группировки «Фейлак аш-Шам». Боевики дали отпор нападавшим, в результате чего завязалась перестрелка. Информации о раненых и убитых не поступало. Источник также сообщил, что сутками ранее в поселке Кефрая на блокпост группировки также было совершено нападение. «Фейлак аш-Шам» подозревает, что за нападениями стоит «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее она неоднократно совершала покушения на полевых командиров и членов других формирований, действующих в Идлибе.

Провинция Ракка

На севере провинции вновь активизировались отряды «Демократических сил Сирии». Агентство Baladi News сообщает, что курдские боевики предприняли попытку проникнуть в зону операцию «Источник мира». В ответ на это «Сирийская национальная армия» обстреляла их позиции у поселения Айн-Исса.

Провинция Хасака

Американские военнослужащие продолжили патрулирование на востоке провинции Хасака. Согласно данным агентства Aleppo AMC, конвой бронированных автомобилей ВС США был замечен у деревни Тель-Тамр днем. Ранее поступали сведения об интенсификации разведывательных вылетов ВВС коалиции в указанном районе.

В поселении Таль-Гарб в районе города Рас эль-Эйн взорвался заминированный автомобиль. Как сообщает портал Masar Press Net, подрыв был осуществлен с помощью самодельной бомбы. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб близлежащему зданию, среди местного населения пострадавших не было. Военная полиция «Сирийской национальной армии» оцепила место происшествия. Пока что под подозрением боевики SDF, которые совершают вылазки в зоны контроля протурецких боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.