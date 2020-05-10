Несгибаемый: как Иран победил, несмотря на пандемию и санкции

«Такие потрясения, как коронавирус, вызывают особое поведение, которое в некоторых странах проявилось в виде нападения на продовольственные магазины. В Иране такое ни в коем случае не наблюдалось, и народ достойно и поистине блестяще проявил себя», — великий аятолла Сайед Али Хаменеи.

Единый мировой экзамен

Именно так я бы назвал коронавирус — ЕМЭ. Причем единый не только для всех стран, но и для всех отраслей (главным образом — систем здравоохранения) и сфер человеческой жизни. Экзамен для всех нас — на человечность, дисциплинированность, ответственность.

Как и положено, кто-то справляется хуже, кто-то лучше. Вот только стобальников нет. Ведь, в отличие от ЕГЭ, ЕМЭ началось внезапно. И заданий никто заранее не знал.

Продолжая аналогию

А теперь представьте, что во время экзамена студент из Америки вместо того, чтобы всецело погрузиться в решение задач (ему бы не помешало, ведь успеваемость оставляет желать лучшего), встает и начинает искать их составителя. Тратить время и силы на догадки и обвинения в адрес предполагаемого автора экзаменационного теста. Согласитесь — странная ситуация. И в любой аудитории чудаку сначала сделали бы замечание, а затем и вовсе выгнали, не засчитав результаты. К сожалению, в случае с ЕМЭ — это невозможно. Ведь чудит целая сверхдержава.

Гуманность? Нет, не слышали

Чтобы вы сделали, если бы от итогов экзамена зависела человеческая жизнь? Неужели не помогли бы тем, кто подготовился хуже? Даже если между вами существуют разногласия — разве это повод убивать? Для Соединенных Штатов — вполне.

Во время пандемии санкции против Тегерана не были ни сняты, ни даже ослаблены. Так, в начале апреля Иран, входящий в число наиболее пострадавших от COVID-19 государств, попросил у МВФ кредит в 5 млрд долларов на борьбу с эпидемией. США выступили против.

Затем, как сообщалось в издании The Guardian, группа из 24 высокопоставленных дипломатов и представителей оборонных ведомств призвала Дональда Трампа проявить милосердие и ослабить санкции, которые не позволяют доставлять в Иран гумпомощь и лекарства.Что характерно, к совести американского президента воззвали в основном не действующие, а бывшие политики и дипломаты. Например — экс-гендиректор ВОЗ Гру Харлем Брундтланн, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, бывшие американские министры обороны Уильям Коэн и Чак Хейгел, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон и бывший директор МАГАТЭ Ханс Бликс.

С барского плеча

Несмотря на то, что санкции не были ослаблены, совсем уж проигнорировать просьбу уважаемых во всем мире людей Трамп не смог. И 19 апреля предложил Ирану аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Разумеется, иранцы от подачки отказались. По словам министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, Тегеран начнет экспортировать аппараты в течение нескольких месяцев. Да и с учетом заболеваемости в США американцам эти устройства нужнее.

Единственное, о чем попросил Трампа Зариф, — это не вмешиваться не в свои дела. Другими словами, не давить на другие страны, в отношениях с которыми у Ирана нет проблем. Например на Германию, Францию и Англию — на государств — участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Историческое соглашение подразумевало отказ Ирана от ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Но в октябре 2017 года США, нарушив правила, в одностороннем порядке вышли из договора. И пригрозили остальным членам СВПД санкциями, если те продолжат сотрудничать с Ираном. После этого европейский бизнес удрал из исламской республики, чтобы не ссориться со Штатами. Фармкомпании, к сожалению, не стали исключением. И это несмотря на то, что СВПД остается в силе.

Во всем мире только Иран не может покупать импортные лекарства

Об этом в интервью испанской газете La Razón рассказал посол Ирана в Мадриде Хасан Кашкави. По его словам, во всем виноваты американские санкции. Несмотря на то, что в Вашингтоне делают вид, будто бы запретов на поставки медикаментов нет.

Госсекретарь США Майк Помпео и вовсе заявил о предоставлении медицинской помощи Ирану. На что официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави обвинил его в «пропаганде и лицемерии».

«Утверждения Помпео сделаны по политическим соображениям. Он хочет обмануть мировую общественность», — добавил Мусави.

В свою очередь пресс-секретарь правительства Али Рабии уверяет, что если кто-то на Западе осмелится начать экспортировать в Иран лекарства, его тут же накажут.

Называются порядка 400 препаратов, в том числе против диабета и онкологических заболеваний, купить которые в Иране практически невозможно.

«Из-за санкций нам недоступны все зарубежные лекарства, — рассказал РИА ФАН специалист в области исламской медицины Мирреза Мехрабов. — Пару раз через «Инстекс» (платежный механизм между ЕС и Ираном. — Прим. ФАН) нам кое-что переправили, но этого недостаточно. Зайдите в любую иранскую аптеку и вы увидите, что продаются только иранские препараты. А если и есть что-то иностранное, то это завезли нелегально».

С одной стороны, такое положение дает некоторую независимость и возможность развиваться. Тем более, что в Иране работают лучшие в мире специалисты, многие из которых 10 месяцев в году проводят в США, а два — трудятся тут. Некоторые иранские компании тоже известны по всему миру.

Однако не надо забывать, что фармрынок — это рынок. Создать лекарство — полдела. Надо еще наладить производство, чтобы оно было доступным. Особенно это касается препаратов против рака и диабета. А также против ряда редких заболеваний.

Иногда иранские лекарства стоят намного дороже, чем иностранные аналоги.

Итого

Несмотря на санкции и отсутствие какой-либо существенной поддержки из-за рубежа, Иран показал себя с наилучшей стороны. «Коронакризис» не только не добил иранцев после январских событий (массовые беспорядки на фоне экономических проблем, убийство генерала Касема Сулеймани, сбитый по ошибке самолет), но и сплотил. Причем сплотил вокруг действующей власти.

Даже оппозиционеры признают, что ожидали гораздо худшего. Например — массового бегства чиновников, отсутствия помощи со стороны государства, радикальных карантинных мер и окончательного краха экономики. Но не было ни штрафов, ни пропускной системы. С первых дней эпидемии власть наладила адресную социальную помощь нуждающимся и студентам (в том числе иностранным). Командиры КСИР решили пожертвовать 20% от своих зарплат людям, потерявшим работу.

Как результат, страна начала выходить из кризиса. Несмотря на то, что Иран поделен на три сектора по уровню заболеваемости (белый, желтый и красный), коронавирус считается побежденным. Постепенно открываются забегаловки, большие ТЦ и магазины. На очереди — школы и университеты (говорят, что экзамены студенты будут писать уже в офлайн-режиме). Жизнь продолжается.

В конце концов, вместо экономического краха Тегеран выводит на орбиту первый военный спутник Noor. Это происходит в самый разгар пандемии и через несколько дней после того, как Трамп решает сделать иранцам царский подарок в виде аппаратов ИВЛ.