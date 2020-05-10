Сенатор Ковитиди рассказала, какие запросы общества обнажила пандемия COVID-19

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что пандемия новой коронавирусной инфекции поставила перед государством важные приоритеты и сформировала в обществе запрос на национальную идею, о которой ранее высказался президент Владимир Путин.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с Федеральным агентством новостей назвала идею национального единства долгосрочной вакциной от любой геополитической пандемии.

«Сегодня для людей на первый план выходят вопросы экономической и социальной повестки. А для государства сейчас главными приоритетами стали победа над инфекцией, сохранение жизней и здоровья граждан, поддержка людей, сохранение рабочих мест, поддержка экономики и решение целого ряда других жизненно важных вопросов. Уверена, что реализация всех перечисленных задач невозможна без объединяющей народ России национальной идеи. Хотим мы того или нет, время вносит свои коррективы. У людей уже сформировался общественный запрос на базовые, долгосрочные идеалы и ценности, которые государство должно реализовывать в интересах народа. Идея национального единства — в сердце нашего народа», — сказала Ольга Ковитиди.

Парламентарий выразила уверенность в том, что сегодня, как никогда ранее, необходимо единство и сплоченность российского народа.

«Уверена, фундаментом нашего государства является национальное единство, опирающееся на единство идеалов и ценностей, преемственность социокультурных, исторических традиций, социальную справедливость, патриотизм, любовь к Родине, русский язык, традиционные лингвокультуры, веру, духовность, мораль, обычаи народа. Народ — единственный источник власти в РФ, и мы понимаем, как важно обеспечить равенство всех, кто проживает на территории России, вне зависимости от национальной, религиозной принадлежности. Несомненно, основополагающая скрепа России — это армия и флот. При этом мы не можем забывать о качественном просвещении, обязаны создать максимально благоприятные условия для развития национального предпринимательства как движущей экономической силы общества. Только после этого мы можем ставить вопросы социальной ответственности бизнеса перед обществом и государством», — заметила Ольга Ковитиди.

Сенатор призвала консолидировать усилия всех общественных организаций для создания целостной системы общественной безопасности.

«Не можем мы забывать и о золотом фонде России: тех людях, которые всю жизнь отработали на государство. Это наши пенсионеры, социально незащищенные категории граждан. Вопросы информационной безопасности также чрезвычайно актуальны, именно поэтому отдельное внимание надо уделить развитию информационно-культурных институтов (медиа, театры, кино, литература, искусство и другие) и их консолидации вокруг идеалов национального единства с целью его укрепления. Качественное современное доступное здравоохранение; продуманная молодежная политика, ее развитие; мысли наших детей, их последующее трудоустройство; жилищные условия; здоровье; духовное, физическое, нравственное воспитание требуют особого внимания и поддержки государства. Вопросов много и решать их будем вместе, по-доброму, с любовью друг к другу, сообща», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Напомним, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина 10 мая, президент России Владимир Путин рассказал, как понимает российскую национальную идею.

«[Национальная идея заключается] в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — сказал глава государства.

Владимир Путин пояснил, что патриотизм — «совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое».