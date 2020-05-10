SOHR сообщила о прибытии в Ливию новой партии сирийских наемников

Триполи, 10 мая. В Ливию прибыла новая партия сирийских наемников, которые привлекаются турецкими вербовщиками для участия во внутриливийском кризисе на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом со ссылкой на надежные источники сообщила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Как отмечается в докладе SOHR, в группу переброшенных в Ливию радикалов преимущественно вошли боевики из города Аль-Атариб, а также из ряда других сирийских районов. Источники также рассказали, что вербовке джихадистов в ряды группировок «Дивизия Султан Мурад» и «Султан Мухаммад Фатих (входят в состав «Сирийской национальной армии» (СНА) в значительной степени помогли террористы, уже побывавшие в Ливии. После обучения их направили на ливийскую территорию. По данным SOHR, в тренировочных лагерях находятся несколько тысяч наемников, которых в скором времени также перебросят в североафриканскую страну.

С начала активного вмешательства в ливийский кризис Анкара активно вербует в Сирии выходцев из СНА, состоящей их целого ряда экстремистских группировок протурецкой направленности. Об одной из последних крупных партий, прибывших в Ливию, ранее сообщал официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари. Он указал, что боевики ПНС приняли 1500 джихадистов из Идлиба. При этом вербовщики не стесняются идти на откровенный обман, чтобы привлечь как можно больше рекрутов. Так, плененный ЛНА радикал из Сирии рассказал, что при найме ему обещали, что он будет сражаться против боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) вместе с бойцами армии Хафтара. Однако на деле оказалось, что его привезли сражаться не против террористов, а вместе с ними. Многие сирийцы, попавшие в североафриканскую страну, стали записывать видео, отговаривая соотечественников от поездки в Ливию, несмотря на обещания Анкары.

Череда ощутимых поражений ПНС и раскрывшийся турецкий обман стали причиной того, что многие экстремисты стали отказываться от предложений отправиться в другую страну. При этом вербовщики получают отказ даже от тех группировок, которые всегда были лояльны Турции и получали от нее финансирование. Так, полевые командиры группировки «Дивизия Султан Мурад» отказались подчиняться, узнав, что им предстоит отправиться в Ливию и сражаться на стороне боевиков ПНС, и объявили о выходе из радикального формирования. А командование группировки «Файлак ар-Рахман» и вовсе отказалось передать Турции списки джихадистов для переброски в Ливию.

1 Организация запрещена на территории РФ.