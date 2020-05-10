Вирусолог предупредил о росте числа заболевших коронавирусом в РФ из-за жары

Москва, 10 мая. Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов спрогнозировал всплеск эпидемии COVID-19 в РФ с приходом жары.

Эксперт отметил, что вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны сильно к температуре сами по себе. Однако с приходом теплой погоды меняется поведение людей, указал вирусолог.

«Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск», — предупредил Щелканов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

С начала пандемии в мире заразились свыше 4 млн человек, более 277 тысяч человек скончались. Вирус захватил практически все страны.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10 мая, в России 209 688 выявленных случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в стране скончались 1915, более 34 тысяч человек выздоровели.

Российские власти сразу же отреагировали на инфекцию, которая начала распространяться в Китае, и приняли ряд мер. В частности, в стране с 30 марта введен режим нерабочих дней, который продлится до 12 мая. Президент РФ в понедельник на совещании обсудит вопрос о продлении «нерабочей недели».