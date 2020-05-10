Донбасс сегодня: ВСУ расстреляли в спину группу перебежчиков, ЧП в армии привело к потерям

Донбасс, 10 мая. Украинские войска «поздравили» ДНР и ЛНР в День Победы обстрелами из минометов и гранатометов. Группа украинских солдат пыталась перейти на сторону ДНР. Съемка фейка в передовой части ВСУ закончилась трагедией. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В День Великой Победы украинские войска значительно усилили обстрелы Донбасса. В Донецкой Народной Республике зафиксировано 27 агрессивны действий со стороны противника, а в Луганской Народной Республике — четыре. Всего под огнем вооруженных формирований Украины находились 17 населенных пунктов, большинство из которых обстреляны из тяжелых 120-мм минометов, пушек боевых машин, гранатометов и других вооружений.

В воскресенье в результате обстрелов Горловки из 120-мм минометов полностью разрушена одна базовая станция республиканского оператора сотовой связи «Феникс», вторая станция повреждена. Также днем 10 мая украинские военные открыли огонь по группе рабочих, обслуживающих железнодорожное полотно на участке «Еленовка — Сигнальное» недалеко от Донецка. Солдаты ВСУ вели огонь из стрелкового оружия.

Гражданские были одеты по правилам — в форму оранжевого цвета. Соответственно, украинские «освободители» прекрасно видели, что стреляют по мирным жителям. К счастью, коммунальщики успели спрятаться, никто не пострадал.

Армия Киева расстреляла в спину группу своих солдат

Как показывает практика, есть среди украинских военнослужащих и понимающие люди. По крайней мере те, кто переходит на сторону республик и дают показания, раскаиваясь в выполнении преступных приказов украинского командования. Но не все вылазки перебежчиков заканчиваются успешно, как это произошло с беглецом из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Анатолием Капицким, перешедшим неделю назад на сторону ДНР.

Накануне из Авдеевки (подконтрольный ВСУ город, расположенный в нескольких километрах к северу от Донецка) в сторону позиций республиканской Народной милиции выдвинулась группа в составе трех солдат без оружия, но в украинской военной форме. Донецкие наблюдатели заметили их. По всей видимости, они были осведомлены о планах солдат. Но останавливать на выходе беглецов никто не стал.

После того, как группа перебежчиков отдалилась от украинских позиций, сослуживцы принялись расстреливать в спины своих вчерашних побратимов из станковых противотанковых гранатометов, автоматов и пулеметов. Двое беглецов погибли на месте, третий получил ранения. Спустя небольшой промежуток времени трупы и раненого эвакуировали украинские военные. Согласно данным разведки ДНР, выжившим оказался офицер 42-го батальона 57-й бригады ВСУ лейтенант Севастьянов. Командование уже установило, что это была попытка группы военнослужащих перейти на сторону ДНР. Все потери традиционно списаны украинской стороной на «агрессию противника».

Украинский беспилотник ранил троих военных ВСУ

Подготовка к съемке фейкового сюжета об использовании республиканскими военными ударных беспилотников против армии Украины закончилась для киевских силовиков очередными потерями. Случай произошел в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, которая 7 мая «отметилась» обстрелом Саханки в ДНР, где ранены пятеро мирных жителей (двое из них — дети).

Чтобы отвлечь внимание от обстрела Саханки, в бригаду прибыл командир группы спецопераций восточной оперативно-тактической группировки войск майор Бобейко. Офицер привез с собой представителей трех украинских телеканалов для подготовки провокационных сюжетов о якобы сбросе «донецкими сепаратистами» боеприпасов с беспилотника на украинские позиции.

Но, как часто бывает в «сильнейшей армии континента», что-то пошло не так. Видимо, солдаты под нажимом старшего офицера слишком спешили «слепить» ударный беспилотник. При переоборудовании аппарата произошел взрыв, следствием которого стало ранение двух рядовых Пигульского и Тихохода, а также майора ВСУ Задойного.