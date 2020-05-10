Главные новости 10 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 10 мая.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет. Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью.

Майские праздники завершаются, однако до конца года россиян ждут еще одни длинные выходные. Россиян ждут еще одни длинные выходные в 2020 году.

Опубликованное в Сети видео с кормлением «демогоргона» привело в ужас интернет-пользователей. Кормление «демогоргона» привело в ужас пользователей Сети.

Латвия отметила 30-летие декларации независимости. Эксперты рассказали, что изменилось в стране за это время. Нищета, раскол и убыль населения: эксперты подвели итоги 30-летия независимости Латвии.

Эксперт подчеркивает, что вся Европа видела войну как решение вопроса о разгроме и ликвидации СССР. Кедми объяснил, почему у Германии не было шансов на победу во Второй мировой войне.

Роман Чегринец призвал президента Украины оставить планы по возвращению Крыма. В Крыму ответили Зеленскому, планирующему установить колокол в Симферополе.

Российский политолог Сергей Михеев рассказал о перспективах изменения отношения ко Дню Победы на Украине. Политолог Михеев: Украинский народ предал 9 Мая, чтобы слаще спать в Европе.

Общее число выявленных случаев в нашей стране увеличилось до 209 688. В России выявили 11 012 новых случаев коронавируса.

Украинский журналист заявил, что не желает путать праздник Победы «с каким-то там примирением». Шарий обрушился на украинскую власть, отмечающую Победу по западноевропейскому образцу.

Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что те, кто хочет разделить страну, жаждет властвовать над ней. Путин рассказал о предотвращенных «гнусных планах» по развалу России.