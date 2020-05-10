Кабмин выделил 81 млрд рублей на поддержку бизнеса. События дня. ФАН-ТВ

81 млрд рублей на поддержку бизнеса Правительство России выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Это касается отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте российского кабмина. В правительстве отметили, что субсидии смогут получить предприятия, которые сохранили на местах в апреле и мае не менее 90% сотрудников. Таким образом, выплату смогут получить более 970 тысяч организаций. В рамках поддержки на каждого работника будет выделено 12 130 рублей. При этом владелец бизнеса сможет направить субсидию как на выдачу зарплат, так и на решение других неотложных задач. Добавим, как сообщает оперативный штаб, коэффициент распространения коронавируса в стране снизился на 0,2 за сутки и составил 1,04. И это минимальный коэффициент распространения коронавируса с начала вспышки в России.

Москва и Петербург продлили режим самоизоляции Ограничительные меры в Москве и Петербурге продлены до конца мая. В указе мэра столицы Сергея Собянина отмечается, что в эти дни закрытыми останутся заведения общепита, музеи, кинотеатры и многие другие общественные места. Однако с 12 мая в Москве одновременно стартует постепенное ослабление ограничений. Речь идет об открытии ряда предприятий и других необходимых городу объектов. Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что с 12 мая в городе будет введен масочный режим. Смольный анонсировал, что скоро продажа средств защиты начнется на станциях метро. И в то же время с 12 числа в Северной столице открывается ряд промышленных и строительных предприятий, а также некоторые другие организации. Добавим, что власти Кубани тоже решили продлить режим самоизоляции. Ограничения будут действовать до 23 мая. Их сохраняют чтобы улучшить эпидситуацию. На данный момент в нашей стране COVID-19 выявили у 209 668 тысяч человек.