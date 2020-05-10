В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Москва, 10 мая. Распространение коронавируса в России уже могло достичь своего пика, и ситуация в стране стабилизировалась, о чем свидетельствуют последние данные по COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg.

По словам представителя ВОЗ, случаи заболевания коронавирусом в России все еще есть, но темпы роста стабилизируются.

«Мы действительно надеемся, глядя на последние несколько дней, что рост заболеваемости вышел на плато», — сказала Вуйнович.

В России, как отмечает агентство, ссылаясь на данные ВОЗ, наблюдается самый низкий уровень смертности по коронавирусу. Он составляет меньше 1%, что является наименьшим показателем среди стран, вхоядщих в первую десятку по числу заболевших. По мнению Вуйнович, показатель смертности в РФ может увеличиться в ближайшие недели.

«Это означает, что в будущем умрет больше людей», — сказала представитель ВОЗ.

Она также похвалила мэра Москвы Сергея Собянина за продление ограничительных мер до конца мая и призвала региональные власти не торопиться с послаблением ограничений, введенных из-за коронавируса.

На сегодняшний день в России выявлено 209 688 случаев заражения коронавирусом, из них 34 306 больных выздоровели. Число летальных исходов за весь период пандемии увеличилось до 1915. Больше всего заболевших в Москве и Московской области.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин на совещании в понедельник обсудит возможность продления ограничений после 12 мая.