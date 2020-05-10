МИД РФ призвал США к серьезному разговору после заявления о «победе» над нацизмом

Москва, 10 мая. МИД России выразил крайнее возмущение в связи с публикацией Белого дома, признающей странами-победителями нацизма исключительно США и Великобританию, и призвал американские официальные лица к серьезному разговору по этому поводу. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты подчеркнули, что у американских чиновников «не нашлось храбрости и желания хоть полусловом» отдать должное роли и колоссальным жертвам, которые понесли в годы войны Красная армия и советский народ ради всего человечества.

В МИД также отметили, что подобная риторика очевидно расходится с принятым 25 апреля лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

В ведомстве убеждены, что игнорирование реальных исторических фактов недопустимо, невзирая на симпатии или антипатии, которые могут возникать как в отношении освободившего мир от коричневой чумы Советского Союза, так и применительно к современной России.

Дипломаты добавили, что российская сторона намерена провести серьезный разговор об этом с официальными лицами США.

Причиной такой реакции МИДа стал пост, который накануне Дня Победы появился в официальном Instagram-аккаунте Белого дома. В нем говорилось, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, при этом не упоминалось даже малейшего вклада Советского Союза, напоминает RT.

В РФ на эту публикацию отреагировали резко. Сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что она стала продолжением кампании по переписыванию истории и дискредитации России.

Его коллега Константин Косачев увидел в ней попытку вашингтонских бюрократов «подправить президента Трампа», который в разговоре с Путиным уважительно признал неоспоримую роль СССР в победе над нацистами.