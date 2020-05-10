Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дизайнер украшений раскрыл бренды и стоимость любимых аксессуаров Собчак

926
0 Оставить комментарий

Дизайнер украшений раскрыл бренды и стоимость любимых аксессуаров СобчакМосква, 10 мая. Дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, какие драгоценности чаще всего можно увидеть на известной журналистке и телеведущей Ксении Собчак, и сколько они стоят.

Можно обратить внимание, что светская львица всегда дополняет свои образы украшениями. При этом Собчак не отдает предпочтение какому-либо конкретному аксессуару, а носит и браслеты, и кольца, и шейные украшения, и серьги. Нередко они являются продуктами известного во всем мире ювелирного бренда ее хорошей подруги Yana, дизайнера Яны Расковаловой.

Пример тому — выполненные из золота серьги-шандельеры, украшенные бриллиантами и морганитами (редкая разновидность минерала берилла с примесью марганца) весом более 20 карат. Стоит такая пара, по словам Торхова, 2 миллиона рублей, передает Kp.ru.

Дизайнер украшений раскрыл бренды и стоимость любимых аксессуаров СобчакНаряду с украшениями Расковаловой Собчак носит элитные изделия Cartier. Одним из любимых предметов этого бренда у телеведущей является браслет Love за 510 тысяч рублей.

Как правило, она носит его в паре с часами люксового швейцарского бренда Omega из коллекции Aqua Terra. Эксперт рассказал, что стоимость таких часов составляет 850 тысяч рублей.

Дизайнер украшений раскрыл бренды и стоимость любимых аксессуаров СобчакКроме того, Собчак нередко миксует массивные кольца от британских ювелирных компаний Graff и Stephen Webster. Серебристое бриллиантовое сердечко на фото весом 42,72 карата тянет на 3 миллиона долларов, или более чем на 223 миллиона рублей. По соседству с ним располагается относительно скромное кольцо из розового кварца и бриллиантов стоимостью в 800 тысяч рублей.

Дизайнер украшений раскрыл бренды и стоимость любимых аксессуаров Собчак

Новости партнеров

Источник: Kp.ru
Новости партнеров