Дизайнер украшений раскрыл бренды и стоимость любимых аксессуаров Собчак

Москва, 10 мая. Дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, какие драгоценности чаще всего можно увидеть на известной журналистке и телеведущей Ксении Собчак, и сколько они стоят.

Можно обратить внимание, что светская львица всегда дополняет свои образы украшениями. При этом Собчак не отдает предпочтение какому-либо конкретному аксессуару, а носит и браслеты, и кольца, и шейные украшения, и серьги. Нередко они являются продуктами известного во всем мире ювелирного бренда ее хорошей подруги Yana, дизайнера Яны Расковаловой.

Пример тому — выполненные из золота серьги-шандельеры, украшенные бриллиантами и морганитами (редкая разновидность минерала берилла с примесью марганца) весом более 20 карат. Стоит такая пара, по словам Торхова, 2 миллиона рублей, передает Kp.ru.

Наряду с украшениями Расковаловой Собчак носит элитные изделия Cartier. Одним из любимых предметов этого бренда у телеведущей является браслет Love за 510 тысяч рублей.

Как правило, она носит его в паре с часами люксового швейцарского бренда Omega из коллекции Aqua Terra. Эксперт рассказал, что стоимость таких часов составляет 850 тысяч рублей.

Кроме того, Собчак нередко миксует массивные кольца от британских ювелирных компаний Graff и Stephen Webster. Серебристое бриллиантовое сердечко на фото весом 42,72 карата тянет на 3 миллиона долларов, или более чем на 223 миллиона рублей. По соседству с ним располагается относительно скромное кольцо из розового кварца и бриллиантов стоимостью в 800 тысяч рублей.