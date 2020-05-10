Соболь и Навальный пытаются удержать аудиторию лицемерными «поздравлениями» с Днем Победы

Москва, 10 мая. Так называемая оппозиция, которая традиционно критикует День Победы и связанные с ним мероприятия, решила воспользоваться священной для россиян датой ради манипуляций общественным сознанием. В соцсетях скандальный блогер Алексей Навальный, его соратница Любовь Соболь и другие «либералы» отдали «дань уважения» героям войны.

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) 9 мая поздравил своих подписчиков с «великим днем».

При этом Навальный опубликовал на YouTube ролик, в котором негативно высказался о праздновании Дня Победы в период самоизоляции. Скандальный блогер заявил, что власти якобы заставляют людей участвовать в каких-то акциях, например, в пении песен на балконе, но не рассказал, что упомянутое им распоряжение никого ни к чему не принуждает. Кроме того, Навальный в Twitter прошелся по другим разрешенным праздничным мероприятиям.

Не отстает в лицемерии и юрист ФБК Любовь Соболь. Она на своей странице в Twitter написала, что 9 Мая — особенный праздник для ее семьи. Соболь будто намекает, что ее предки были героями войны, пытаясь удержать аудиторию. Однако более года назад выяснилось, что дед юриста ФБК Андрей Феденев предал Родину, перейдя в ряды власовцев и заняв сторону Гитлера. Кроме того, в 2019 году Соболь устроила настоящий скандал в саду своей дочери, из-за которого детям запретили на праздничный выход надевать советские гимнастерки.

Не забыл вставить свои «пять копеек» по поводу Дня Победы и оппозиционер Геннадий Гудков. В Twitter он призвал «почтить память отдавших жизнь за Победу».

Однако совсем недавно Гудков разместил на своей странице цитату покойного оппозиционера Бориса Немцова, который пытался дискредитировать Победу, заявив, что она далась «гораздо большей кровью» из-за руководства Иосифа Сталина, передает NationNews. Геннадий Гудков выразил полное согласие с позицией скандального политика.

Не отличился и беглый олигарх Михаил Ходорковский, напомнивший в честь 9 Мая, что его поколение — «последнее, слышавшее рассказы молодых ветеранов».

При этом ранее Ходорковский разместил у себя в соцсети пост блогера Рустема Адагамова, который в 2015 году был объявлен в федеральный розыск за растление несовершеннолетней, и сейчас находится в бегах за границей. В публикации, которую ретвитнул Ходорковский, Адагамов радовался, что из-за коронавируса в 2020 году День Победы отпразднуют «в тишине». Кроме того, в одном из постов блогер отмечал «героизм» дивизии СС.

Таким образом, так называемые оппозиционеры и другие ангажированные Западом личности, которые регулярно пытаются дискредитировать прошлое, хотят «проникнуть» в сознание граждан с помощью лицемерных манипуляций. Либералы и их западные спонсоры знают, что День Победы объединяет россиян и повышает уровень патриотизма, а дискредитация этого великого праздника будет способствовать расколу в обществе.