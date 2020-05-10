Илона Маска заподозрили в работе на русскую разведку

Москва, 10 мая. Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Эксперт назвал главу Tesla современным Штирлицем, именно поэтому Маск периодически пишет в своем блоге в Twitter по-русски. Он заподозрил американца в работе на русскую разведку.

«Наконец-то все прояснилось. Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 мая и по русскому обычаю злоупотребил. Наконец-то мы узнали, кто он. Как было сказано в «17 мгновениях весны», что когда женщина рожает, она кричит на одном языке, то человек, когда выпьет, начинает говорить на своем родном языке», — сказал Ионин в беседе с РИА Новости.

Ранее в переписке в Twitter Маска обвинили в том, что он не заботится о здоровье людей в условиях пандемии коронавируса, поскольку он добивается возобновления работы завода Tesla, таким образом Маск демонстрирует худший вид капитализма. В ответ предприниматель назвал собеседника — бывшего министра труда США Роберта Рейча — «идиотом», написав это слово на русском языке. Затем принес извинения и уточнил, что хотел сказать «скучный идиот».

В последние годы Илон Маск неоднократно писал в соцсети на русском языке. Кроме того, он хвалил российские ракеты, ракетные двигатели и инженеров.