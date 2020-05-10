الخبرة الدولية تساعد الأسد بشكل فعال في محاربة فيروس كورونا في سوريا

علق المستشرق بوريس دولغوف لوكالة الأنباء الفيدرالية ، قائلاً إن استخدام الخبرة الدولية ومساعدة روسيا والظروف المناخية الملائمة - التي تساعد حكومة بشار الأسد على التعامل بفعالية ضد انتشار فيروس كورونا في سوريا حتى في ظل ظروف العقوبات.

سياسات الغرب المعادية لسوريا

قال أيمن سوسان ، مساعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في سوريا ، إن سلطات دمشق بما يتعلق بوباء فيروس كورونا أمرت بتنظيم رحلات استرجاع لمواطنيها المقيمين في بلدان أخرى.

وفقا لبيان سوسان ، وصلت بالفعل في 9 مايو ، رحلتان إلى سوريا بمواطنين من عمان والسودان. واليوم من المتوقع أن تصل طائرة من روسيا ، و 12 مايو من الإمارات العربية المتحدة. كما تجري دراسة إمكانية عودة السوريين من دول أخرى.

رغم الممارسات العالمية السائدة ، واجهت السلطات السورية معارضة من دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت التعاون مع دمشق في قضية استعادة السوريين من الدول الأوروبية. وكما يشير أيمن سوسان ، بإن الاتحاد الأوروبي لا يرفض رفع القيود المفروضة على العقوبات فحسب ، بل لا يسمح للسوريين بالعودة إلى وطنهم في سياق انتشار فيروس كورونا في أوروبا.

أوضح بوريس دولجوف ، وهو كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ، في محادثة مع وكالة الأنباء الفيدرالية لماذا لا تريد أوروبا مساعدة سوريا في مكافحة الفيروس.

وفقا للخبير ، فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي تتبع السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا ليس بجديد.

"نحن ندرك جيدًا أن الولايات المتحدة ، منذ بداية النزاع السوري في عام 2011 ، كانت تفعل كل شيء لمواجهة السلطات المنتخبة بشكل شرعي في دمشق. يقول بوريس دولجوف ،إن دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس السياسة التي تمليها حصريًا مصالح الأمريكيين بكونهم حلفاء للولايات المتحدة.

الصراع الناجح

وبحسب أيمن سوسان ، فإن الحكومة السورية غاضبة من استمرار العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على دمشق ، على الرغم من دعوات المجتمع الدولي لرفع القيود لتجنب انتشار عدوى اليروس كورونا.

كما أشار المحاور بوكالة الأنباء الفيدرالية، فإن عقوبات الغرب هي جزء من السياسة المعادية لسوريا التي تم ذكرها سابقًا. بالطبع ، تؤثر على مكافحة فيروس كورونا، وفي الارجح تؤثر على الجانب الاقتصادي. ومع ذلك ، فإن الدول الغربية لا تحقق أهدافها .

"يمكننا أن نلاحظ أن انتشار الفيروس الجديد في سوريا يتم على مستوى محدود. وفقا لعلماء الطب ، يمكن ان يكون ذلك من بسبب المناخ الحار والجاف ، فضلا عن حقيقة أن معظم سكان هذا البلد هم من الشباب تحت سن 30 الذين يصابون بالمرض بشكل خفيف. يقول المستشرق: إن مشكلة فيروس كورونا في سوريا ليست حادة كما هي في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وبحسب بوريس دولجوف ، يمكننا أن نقول إن الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد نجحت في التعامل مع انتشار هذا المرض ، حتى على الرغم من العقوبات الغربية. نرى أن الإجراءات التي اتخذتها دمشق لعبت دوراً هاماً في ذلك. كما أن ايضا المساعدات الروسية كانت لها تأثير ملحوظ.

و اختتم محاوروكالة الأنباء الفيدرالية: "استفادت السلطات السورية من الخبرة الدولية وفرضت القيود اللازمة: كحظر التنقل بين المحافظات وزيارة الأماكن العامة والمقاهي المختلفة. ومن المهم أيضا الإشارة إلى نظام العزل الذاتي أثرا مفيدا على مكافحة كوفيد-2019".