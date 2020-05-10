Сын Рыбина и Сенчуковой поразил пользователей инопланетной красотой

Москва, 10 мая. Сын певцов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий поразил поклонников своей красотой.

Сын знаменитых исполнителей уже успел обзавестись целой армией фанатов. Как пишет 7days, студийные снимки юноши по большей части привлекают представительниц прекрасного пола.

Поклонницы 21-летнего мужчины восхищаются его необычной внешностью, некоторые даже сомневается, что он является наследником лидера группы «Дюна».

«Инопланетная красота!», — восхитилась olgaveldman.

«Красавец!» — указала stepnoi3.

«Редкой красоты», — добавила malkina15.

«Красавчик! Викинг! Сила, мощь!» — констатировала ninoko15.

«Надо к [Федору] Бондарчуку в кино пробиться. Ну реально же актер!» — написала olpa26.

«Прям как не их (Рыбина и Сенчуковой. — Прим. ФАН) ребенок», — valeria_fialka.

Многие фолловеры восхищаются и спортивной фигурой Рыбина-младшего. По словам юноши, такому внешнему виду он обязан регулярным тренировкам в спортивном зале.

Согласно данным прессы, молодой человек учится на режиссера театральных представлений в МГИКе, пробует себя в качестве модели и участвует в различных фотосессиях и рекламе.

Ко всему прочему, сын Рыбина и Сенчуковой успел заявить себя в шоу-бизнесе. Юноша стал участником группы KODI.