Вашингтон, 10 мая. Президент США Дональд Трамп потребовал от журналистов газеты The New York Times (NYT) вернуть Пулитцеровские премии, неоправданно полученные за фейковые публикации, в том числе о России, чтобы вручить их настоящим журналистам.

«Когда фейковые журналисты, которые получили неоправданные Пулитцеровские премии за Россию, Россию, Россию и за мошенничество с импичментом, собираются вернуть свои запятнанные награды, чтобы их вручили настоящим журналистам, которые разобрались в ситуации? Я назову вам имена, таких полно», — написал он в своем Twitter.

Ранее глава Белого дома назвал удостоенных престижной журналистской награды сотрудников газеты жуликами, а вручение премии за критические материалы о России — позором. Еще тогда американский лидер призывал нечестных журналистов отказаться от наград.

Напомним, что оргкомитет Пулитцеровской премии в очередной раз вручил награду The New York Times в начале мая. Газета была отмечена за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни», о противоправных действиях, приписываемых российским властям.

В РФ известие об этом восприняли без удивления, поскольку американское издание славится антироссийскими материалами, основанными на лжи.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отметил, что и сама Пулитцеровская премия «выдается за создание фейков с лучшим соотношением цена-качество», а Пулитцер, в честь которого она именуется, был основателем желтой прессы. Он подчеркнул, что потягаться с NYT в создании фейков сможет не каждый, и назвал в качестве потенциальных «соперников» издания BBC и известные советские журналы «Мурзилка» и «Крокодил».