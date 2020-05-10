Сирия, 10 мая. Боевики оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» захватили поселение на севере Хамы. На севере Хасаки произошла перестрелка между членами подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армии». В Ракке эксгумированы тела из массового захоронения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба и в Хаме.

«Хуррас ад-Дин»: обстреляла из минометов позиции САА на севере провинции Хама.

«Ва-Харид аль-Муминин»: заняла позиции в поселке Танджар в Хаме и понесла потери при боестолкновении с САА.

«Демократические силы Сирии» (SDF): продолжили работы по эксгумации тел в Ракке.

Провинция Идлиб

На линии разграничения сил правительственных войск и вооруженных группировок продолжаются столкновения. Согласно данным источника в сети Twitter @ufuk_sy, боестолкновения с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжились у поселка Кафр-Увейд и Кансафра, поступают сообщения о потерях с обеих сторон. Тяжёлая артиллерия САА работает по целям в окрестностях деревни Айн-Ларуз.

Провинция Ракка

Два сотрудника военной полиции САА были убиты взрывом самодельной бомбы недалеко от поселка Ресафа. Как сообщает источник в сети Twitter @alkhabour21, их автомобиль наехал на СВУ, установленную на обочине дороги. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку СВУ, под подозрением боевики запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

К востоку от города Ракка администрация, подконтрольная боевикам «Демократических сил Сирии», распорядилась о продолжении работ по эксгумации тел из братской могилы в районе Аль-Самра. Как передает агентство Euphrates Post, группа медиков продолжила работы на кладбище, где было обнаружено захоронение казненных террористами «Исламского государства» местных жителей. В период с 2014 года до осени 2017-го, Ракка являлась «столицей» самоназванного халифата ИГ1. Первые массовые захоронениях в городе были обнаружены сразу после отступления террористов из города.

Провинция Хама

На севере провинции боевики группировки «Хуррас ад-Дин» обстреливают из минометов укрытия сирийских военнослужащих в районе поселка Аль-Манар. Согласно данным агентства Step News, под удар также попали укрепления САА у поселка Кахир и Анкауи. Также, по сообщениям боевиков, в их руки попал танк сирийской армии. Правительственные силы подвергли позиции террористов массированному артиллерийскому удару.

Согласно данным, предоставленным военным корреспондентом Олегом Блохиным, боевики оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» захватили поселок Танджар. По укреплениям сирийской армии было выпущено около одиннадцати ракет. Напомним, что с 6 марта на территории «Большого Идлиба» действует «режим прекращения огня».

Провинция Хасака

В рядах «Сирийской национальной армии» сохраняется напряженная обстановка из-за междоусобных конфликтов. Согласно данным портала SOHR, днем произошло столкновения между боевиками «Дивизии Султан Мурад» и «Дивизии аль-Хамза» у деревень Аль-Дадава и Аль-Ариша. Информации о жертвах столкновения пока не поступало, причина конфликта не сообщается. 27 апреля похожее столкновение произошло у города Рас аль-Эйн между боевиками «20-ой дивизии» и «Ахрар аш-Шаркыя». Спор между группировками произошел при разделе незаконно изъятого у местных жителей имущества.

1 Организация запрещена на территории РФ.