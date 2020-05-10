Осташко заявил, что Рашкин из КПРФ хочет использовать Навального в борьбе за власть

Москва, 10 мая. Псевдокоммунист Валерий Рашкин хочет использовать скандального блогера Алексея Навального и его соратников ради прихода к власти. Об этом заявил главный редактор портала Politrussia.com Руслан Осташко.

По словам эксперта, сейчас Рашкин пытается побороть Геннадия Зюганова в битве за лидерство в КПРФ.

«В последнее время именно крыло Рашкина из так называемой «Коммунистической партии» активно использует либеральную тусовку — Навального, Соболь и так далее. Люди, чтобы прийти к власти, готовы договориться хоть с чертом, хоть с дьяволом, лишь бы это дало им электорат», — отметил Осташко.

Как заявил главный редактор, незаконный митинг, устроенный Рашкиным в День Победы в условиях пандемии, — это способ поднять «хайп» и привлечь к себе внимание.

«Их вчерашняя провокация — чистой воды популизм, чтобы получить себе политические баллы, показать, какие они крутые», — констатировал Осташко в беседе с NationNews.

Эксперт предположил, что «дружба» членов КПРФ с так называемыми «либералами» может означать, что вскоре Рашкин и его соратники начнут получать поддержку Запада. Также журналист подчеркнул, что избежать задержания Рашкину позволила депутатская неприкосновенность. По мнению Осташко, от этой меры нужно избавляться, поскольку она является пережитком 1990-х годов и позволяет скрывать «грязные делишки».

«В депутаты должны идти честные и открытые люди, которым нечего скрывать, которым не нужна никакая неприкосновенность», — заявил главный редактор портала Politrussia.com.

Как считает Осташко, с приближением голосования по поправкам в конституцию и выборов в Госдуму активность Рашкина будет только усиливаться.

«Они переходят в активную фазу пиара, они хотят во власть любой ценой, в том числе, боюсь, и кровью. Сейчас проходят относительно мирные митинги, а что будет через полгода страшно представить», — подытожил журналист.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что Валерий Рашкин проявил огромную безответственность и подставил своих соратников, устроив незаконную акцию в условиях пандемии. По словам Маркова, за инициативу члена КПРФ поплатились задержанные участники несанкционированного митинга.