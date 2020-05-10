Роскосмос рассказал детали взрыва блока «Фрегат-СБ» на орбите

Москва, 10 мая. Научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами, анализирует информацию о взрыве российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом сообщили в госкорпорации.

«Разрушение произошло 8 мая 2020 года, в интервале 08.00–09.00 ДМВ (декретного московского времени. — Прим. ФАН) над акваторией Индийского океана», — рассказали о деталях происшествия в Роскосмосе.

В момент взрыва баки «Фрегата» находились на эллиптической орбите с максимальной высотой 3606 километров и минимальной — 422 километра. В настоящее время специалисты уточняют количество обнаруженных фрагментов аппарата и параметры их орбит.

Напомним, что о разрушении разгонного блока в воскресенье сообщили американские военные. Они рассказали, что зафиксировали 65 обломков, которые образовались не в результате столкновением с другим объектом. Позднее российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтвердила взрыв баков «Фрегата-СБ».

До ЧП разгонный блок представлял собой объединенную группу баков, которая при выведении спутников на орбиту сбрасывается после полного расхода топлива. «Фрегат-СБ» ранее использовался в 2011 году для запуска астрофизического телескопа «Спектр-Р».

Прокомментировавший инцидент российский космонавт Александр Лазуткин назвал возможной причиной взрыва близость блока к атмосфере Земли. Он отметил, что подобные инциденты иногда случаются, и объект не представляет опасности для людей и Международной космической станции (МКС).