Фото Семенович с двумя подбородками ужаснуло поклонников

Москва, 10 мая. Популярная российская певица Анна Семенович шокировала поклонников, опубликовав фотографии возможного внешнего вида после самоизоляции.

Артистка задалась вопросом, как все будут выглядеть после самоизоляции, и прикрепила в своем профиле в Instagram два снимка. На одном кадре сильно располневшая звезда с двумя подбородками, а на втором — стройная и ухоженная.

Некоторые подумали, что фотография, на которой певица с двумя подбородками, реальная, и артистка действительно прибавила в весе.

«Да мне кажется, что первое фото вообще без фотошопа», — написал flawerwall.

«Наконец-то без фотошопа», — добавил aleksey_gubin.

«Ужас», — написала gala.nad.

Ряд фолловеров даже не поверил, что на первом кадре действительно Семенович. Впрочем , некоторым показалось, что и пополневшей певица выглядит прекрасно.

«Да ладно, так изменилась?» — удивился elmar5771.

«Ух, какая сдобная пышечка!» — восхитился serge75567.

Впрочем, первый снимок, который вызвал в Сети ажиотаж, был сделан во время съемок клипа «Хочешь». По сценарию картины, главная героиня пытается вернуть расположение мужа, который решил подать на развод. У полной женщины есть всего месяц, чтобы измениться и сбросить несколько ненавистных килограммов.