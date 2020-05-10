Барецкий бросил вызов Волочковой, показав ошеломительный шпагат

Шоумен и музыкант Стас Барецкий призвал бывшую балерину Анастасию Волочкову повторить его шпагат. И если у любительницы всюду демонстрировать свою растяжку получится закинуть ногу на автомобиль, как у него, Барецкий обещает ей подарить свою машину.

На видео, которое Стас Барецкий прислал в редакцию Федерального агентства новостей, шоумен, несмотря на свой внушительный вес, закидывает ногу на крышу отечественного автомобиля без посторонней помощи, показав тем самым ошеломительную растяжку. По его словам, таким образом он бросает вызов Анастасии Волочковой, прославившейся на всю страну своими шпагатами, которые она демонстрирует в самых неожиданных местах.

«Хочу немного расшевелить Настю. Она кричит, что она самая крутая, что у нее растяжка якобы лучше всех. А я хочу показать, что самая крутая растяжка — у меня. Это я сейчас ногу без посторонней помощи на крышу своей машины закинул, а потом могу хоть на трактор или на грузовик. Это как пойдет наш шпагат-челлендж. Если Волочкова примет мой вызов и тоже закинет ногу на крышу авто, я ей машину подарю», — сказал Стас Барецкий.

Автомобиль, который стоит на кону этого спора, — ВАЗ-2114, уточнил шоумен. Он добавил, что любит балет и когда-то даже мечтал стать танцовщиком.

«Я занимаюсь растяжкой дома, задираю ноги на специальную лестницу, на машины много раз закидывал. Вот и решил, почему бы не перебить Настю. Моя растяжка лучше. И я готов, если она согласится, это доказать», — подчеркнул Барецкий.

Добавим, что балерина, известная своей любовью к шпагатам, остается ей верна даже во время самоизоляции. Не так давно она выложила в соцсети фотографию, на которой показывает «огненный» поперечный шпагат на лужайке перед своим домом в Подмосковье. При этом на Волочковой нет штанов, а кадр сделан таким образом, что между ног у балерины полыхает костер.