Власти Черногории назвали возможные сроки открытия границ

Подгорица, 10 мая. Границы Черногории для иностранных туристов могут быть открыты в июне при условии ослабления пандемии COVID-19, сообщили в Национальной туристической организации (NTOCG).

В агентстве отметили, что при условии сохранения текущей эпидемиологической ситуации границы Черногории могут открыть для иностранных туристов в июне при соблюдении протоколов и мер, которые определяют органы здравоохранения.

«С начала июня мы ожидаем открытие наших границ и установление транспортного сообщения, при соблюдении протоколов и мер, которые определяют органы здравоохранения», — отметили в агентстве.

Госорганы разрабатывают нормы для отелей при размещении в частном секторе, заведениях питания и на пляжах. Протоколы регулируют меры гигиены, социальную дистанцию в ресторанах, расположение лежаков на пляжах и ограничение по числу людей в закрытых помещениях.

Кроме того, предполагается, что мониторинг качества морской воды будет проводиться каждые десять дней в 100 точках. Для оповещения туристов будет создано приложение с данными о безопасном отдыхе. Оно будет содержать информацию о санитарных условиях, безопасности, температуре, качестве морской воды и даст возможность резервировать места или другие услуги на пляжах.

По последним данным, в Черногории было выявлено 324 случая заболевания коронавирусом, скончались восемь человек.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 280 тысяч человек.