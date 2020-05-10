Авиация МЧС тушит пожар на бывшем арсенале вооружений в Удмуртии. ФАН-ТВ

К ликвидации последствий пожара на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения в селе Пугачево Удмуртской республики привлечены три воздушных судна, в том числе самолет-танкер Ил-76.

Напомним, пожар на территории бывшего арсенала начался 9 мая. Из-за возгорания сухой травы там стали взрываться боеприпасы.

«Благодаря работе вертолетов МИ-8 МЧС России удалось не допустить распространение огня. Площадь пожара в настоящее время составляет 15 гектаров. На данный момент открытых очагов горения нет, ведется проливка действующих термоточек», — сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Республике Удмуртия.

Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Часть граждан направилась к родственникам, часть — находится в пунктах временного размещения в селе Малая Пурга, где им предоставляется трехразовое питание, медицинское обслуживание, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства

В настоящий момент с помощью беспилотников осуществляется постоянный мониторинг ситуации. Всего к тушению привлечено 354 человека и 96 единиц техники, из которых 159 человек и 29 единиц техники от МЧС России. Ликвидация пожара продолжается.