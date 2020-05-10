Оголившая грудь Лобода взбудоражила поклонников

Москва, 10 мая. Популярная певица Светлана Лобода вновь опубликовала провокационную фотографию. Поклонники звезды не обошли стороной кадр с полуобнаженной знаменитостью.

Лобода представила на суд публики Instagram фотографию, на которой она позирует в нежном платье, из которого вываливается грудь. Новым снимком звезда поприветствовала своих фолловеров.

Ряд интернет-пользователей пожелал певице доброго утра и восхитился оголенной звездой. По их мнению, певица полна нежности и женственности.

«Вы красотка. Такая женственная, элегантная. Вчера слушала ваши песни о войне, это что-то — настолько всю душу пронизывает! Мирного неба вам над головой и солнечных лучей вокруг!» — написала venetabaeva1.

Впрочем, не все поклонники звезды придерживаются таких взглядов. Некоторые взбудораженные фолловеры пожурили певицу за слишком откровенное фото.

«Еще чуть-чуть и Лобода совсем разденется на карантине», — указала exfishery_kate.

«Зачем соски светить», — задалась вопросом vania_802.

«Еще не успела одеться и уже фотку выставила!?» — поинтересоваласьалась gela2511.

«Внимания не хватает», — предположила jolanta7337.

«Уже оголилась до неприличия. Бесят уже все подобные личности», — возмутилась alekseevaanya784.