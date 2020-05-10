КПРФ и Навальный оказались в «одной лодке», используя 9 Мая в своих политических интересах

Глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный использовал празднование 75-летия Великой Победы для критики в адрес действующих властей и продвижения запущенной им кампании «5 шагов для России». Примечательно, что антигосударственную повестку активно поддержали и представители партии КПРФ.

Накануне, 9 мая, страна праздновала 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходили в условиях карантинных мер, принятых в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Этот важный и светлый праздник поспешили использовать в своих интересах не только так называемые либеральные оппозиционеры, но и лояльные к ним коммунисты.

Крокодиловы слезы

В частности, блогер Алексей Навальный решил воспользоваться моментом для очередного критического вброса в адрес руководства страны на фоне пандемии коронавируса. Глава ФБК вспомнил о миллионах людей, отдавших свои жизни в ужасной войне, но не с целью выразить свою скорбь или благодарность ветеранам, а для того, чтобы лишний раз напомнить о петиции «5 шагов для России» с требованием выплатить гражданам страны денежные компенсации.

В опубликованном Навальным видеоролике жительница Ангарска рассказывает о тяжелом положении, в котором якобы оказалась ее семья в связи с отсутствием денег и невозможностью устроиться на работу. По словам женщины, в городе катастрофическая ситуация из-за продолжающегося режима самоизоляции.

Однако стоит отметить, что блогер публикует в Сети видеообращения не только «простых людей», нуждающихся в помощи, а тех, кто лишь делает вид, выдавая себя за «пострадавших» от антикоронавируснух мер. При этом, как стало известно, многие из них долгое время занимались финансовыми махинациями и осуществляли свою деятельность в обход российского законодательства.

Поэтому не исключено, что женщина из Ангарска может оказаться очередным «подставным» лицом Алексея Навального, который готов использовать любые возможности, и даже праздник Великой Победы, для продвижения своих личных интересов.

Антиправительственные «товарищи» Навального

Но наряду с главой ФБК праздник 9 Мая попытались использовать в собственных политических целях и представители партии КПРФ. В частности, коммунисты устроили провокационную акцию на Пушкинской площади в центре Москвы, нарушая запрет на проведение массовых мероприятий в период пандемии коронавируса.

В результате участники акции были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, что некоторые члены Коммунистической партии преподнесли общественности в качестве наглядного примера якобы противоправных действий и давления со стороны «тоталитарного режима». Свое недовольство в связи с этими событиями открыто высказал Валерий Рашкин.

В том, что депутат параллельно с блогером проводит откровенную антигосударственную линию, так же направленную на дискредитацию властей, нет ничего удивительного, ведь о связях и контактах Рашкина и Навального стало известно еще осенью прошлого года. Тогда, вероятно, глава ФБК мог «инструктировать» коммуниста в рамках кампании западных спонсоров против действующего российского руководства.

Кроме того, некоторые члены КПРФ открыто поддерживают «5 шагов» Навального и даже призывают россиян подписывать петицию, не стесняясь при этом в «крепких» выражениях. Например, Тимур Абушаев, используя ненормативную лексику, настоятельно «рекомендовал» своим подписчикам в социальной сети Facebook поддержать кампанию блогера по массовым денежным выплатам.

Никаких исключений

Таким образом, становится очевидно, что противники властей и так называемые «борцы с режимом» готовы использовать любой повод для продолжения своей провокационной деятельности. И даже День Победы, когда вся страна благодарит ветеранов и отдает дань памяти павшим в ужасной и беспощадной войне, не стал для них исключением.

Но, если Алексей Навальный уже давно славится подобными «выходками», то стремление коммунистов использовать годовщину окончания Великой Отечественной войны в своих политических интересах вызывает настоящее удивление. Как и тот факт, что многие представители КПРФ не скрывают свою лояльность к либеральной повестке, выражая поддержку Навальному и проводя антиправительственные акции по примеру так называемых «несистемных оппозиционеров», чтобы раскачать ситуацию в стране и дискредитировать власть.